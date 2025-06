Yanina Latorre destruyó al novio de Cinthia Fernández, Roberto Castillo

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Roberto Castillo escaló a niveles judiciales y mediáticos en las últimas horas. El abogado, actual pareja de Cinthia Fernández, decidió enviarle una carta documento a la panelista de LAM para exigirle que no vuelva a hablar públicamente de él. La disputa tomó estado público a través del programa Infama (América), donde no solo se reveló la existencia del documento, sino que también se leyó su contenido al aire, generando un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo.

Yanina 2.jpg Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Qué dijo Yanina Latorre desde Roberto Castillo

“Está hablando de una carta documento que no mandó... Él hace eso, le manda a los periodistas cartas documento que no mandó, me contó uno de los periodistas que no está ni mi nombre y que no tiene destinatario”. "Esto es así... Cuando vos sos maltratador y se difundió un video tuyo maltratando a tu mujer, no tengo nada más que hablar con esa persona y no tengo nada que contestar". Y agregó: "No le tengo miedo a Castillo, entiendo que si me quiere mandar una carta documento es porque me debe querer callar".

Del otro lado, el abogado redobló la apuesta. Desde sus redes sociales y en declaraciones difundidas, respondió con dureza: “Yanina Latorre no solo miente, sino que viola toda norma vinculada a la ética con la que deben proceder los periodistas”. En un texto plagado de acusaciones, Castillo apuntó también a la credibilidad profesional de Latorre: “Nunca vendí ningún pescado podrido a Yanina Latorre, que no solo muestra su cobardía yéndose a arrodillar ante Rosenfeld, sino que pierde su propia credibilidad periodística entregando a su supuesta fuente para que Ana Rosenfeld no la ejecute judicialmente”.

Yanina 1.jpg Yanina Latorre

El conflicto entre Yanina Latorre y Roberto Castillo

Las acusaciones no quedaron ahí. Castillo cuestionó duramente el accionar de la panelista: “Esto no solo la convierte en una mercenaria de la información, sino que pierde toda clase de confianza en su rol como periodista. En un evidente acto de ignorancia termina por exponer su propia torpeza, ya que es obligación periodística constatar con otra fuente. Es importante decir que yo jamás le dije algo que no fuera cierto”.

Y finalizó con una advertencia para quienes mantienen relación profesional con Yanina Latorre: “Ojo los que a diario hablan con Latorre, ya que en cuanto le convenga se vende al mejor postor (…) Ahora prepárense para que la mujer más violenta de la televisión argentina, que a diario ataca e insulta a todo el mundo, siga insultándome como lo viene haciendo hasta ahora. Por mi parte, ya te mandé una carta documento, así que lo sigo en la Justicia, que es mi lugar predilecto”.