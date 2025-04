Furiosa, Susana Roccasalvo contó toda la verdad sobre su conflicto con Flor de la V

El escándalo tomó forma rápidamente. En Puro Show, Sebastián “Pampito” Perello Aciar y Matías Vázquez analizaron en vivo el mensaje de Roccasalvo, y sugirieron que el timing del comentario —realizado un día antes del debut de Flor de la V— no había sido casual. Vázquez incluso aseguró: “Me está llegando info caliente de los pasillos de El Nueve. Me dicen que este momento donde Roccasalvo dice 'no hay otra', le dolió a la nueva conductora del canal, que es Flor de la V”.

En un descargo aún más duro, apuntó directamente contra el equipo de Puro Show, al considerar que la situación fue manipulada con mala intención: “Sé quién lo levantó con muy mala intención... Aparte con Flor somos amigas. No se suban al caballo de gente muy malintencionada”, disparó Roccasalvo. En ese mismo tono, lanzó una frase aún más fuerte: “Ya escuché el show que hicieron, lo que dijeron las panelistas... Es más de la gente de mier... de siempre”.

El enojo de Roccasalvo no se quedó en lo discursivo. Pampito reveló que recibió un mensaje privado de la periodista, donde dejó en claro su postura: “Me encanta lo que hacen, pero me extraña que se metan en esta porquería. No me vengan a buscar nunca más, no les voy a dar más notas”. De este modo, la histórica conductora cortó vínculos con el ciclo de El Trece y sus conductores, quienes hasta ese entonces habían mantenido una relación cordial con ella.

Más allá de la polémica, Susana Roccasalvo insistió en que su relación con Flor de la V es buena y que no hay ningún tipo de conflicto personal entre ambas. “Con Flor somos amigas. No hay internas ni rivalidades. Lo que dijeron es parte del show mediático, nada más”, insistió, intentando bajar el tono.