Rosmery Maturana, la supuesta nueva novia de Javier Milei, liquidó a Yuyito González

Según su testimonio, la decisión de salir a hablar no fue impulsada por terceros ni por intereses políticos. “Nadie me mandó a hablar mal de ella. Salí a defenderme porque me atacó y amenazó siendo la novia de Milei con un audio intimidante. Me bloqueó de todos lados”, sostuvo. Pero fue más allá, cuestionando el comportamiento general de Yuyito: “Es mala onda. No se lleva bien con la gente, es un acting lo que hace”.

Este no es el primer cruce entre ambas, pero sí parece ser el más directo. Y, aunque Maturana insiste en que su relación con el presidente es solo de amistad, varias voces del círculo íntimo de Casa Rosada sugieren que su vínculo con Milei podría ir más allá, aunque por ahora no hay confirmación oficial al respecto.

Yuyito 2.jpg Yuyito González

El reencuentro de Yuyito González y Karina Milei

Del otro lado, Yuyito también rompió el silencio en su programa televisivo y se refirió a una situación particular ocurrida poco después del final del noviazgo: un evento público en el que coincidió con Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia. “Karina Milei estaba en el evento y yo no tenía la menor idea porque no pregunté quién iba y quién no. De entrada me decían que me iba a encontrar con ella y me sumó a la incomodidad”, confesó la conductora, dando a entender que los climas tensos se extienden incluso dentro del círculo presidencial.

Además, Yuyito González no ocultó su malestar por la manera en que se manejó la separación: “A partir del día en que anuncié el corte, durante muchísimo tiempo, hubo un desfile de personajes que hablaban en los programas, enviados desconozco por quién. Contaban intimidades. Una falta de respeto. Nunca recibí un llamado o disculpa”.