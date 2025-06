Yuyito González se metió en el escándalo de Cristina Kirchner y los destrozos en TN

“Quiero decirles algo, empezamos el día con alegría, con mucha fe, con esperanza y con buena onda. No vivo en una burbuja. Vivo en este país y pasan cosas. Vienen pasando, ayer pasaron”, empezó diciendo la ex de Javier Milei.

“Pasaron cosas en este edificio, en donde hacemos este hermosísimo programa. No estoy ajena a nada, pero te propongo arrancar el día con alegría, con todo lo mejor que tengamos para darte, con paz. Sobre todo con paz, alegría, fe y esperanza”, agregó.

“No es que esté ajena a lo que pasa. No es que no me generan preocupación las cosas que no están buenas, que nos duelen, que nos alteran la vida, pero acá quiero darte lo mejor porque quejas vamos a escuchar todo el día”, cerró su monólogo.

Yuyito González y Fátima Florez se cruzaron en el Aeropuerto de Ezeiza

En la tarde del lunes, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue escenario de un cruce inesperado que dio que hablar en el mundo del espectáculo y la política. Fátima Florez y Yuyito González, quienes meses atrás protagonizaron una mediática tensión por su vínculo con el presidente Javier Milei, coincidieron en una hamburguesería del VIP del aeropuerto, a minutos de abordar vuelos distintos hacia el exterior.

Según revelaron en el programa LAM (América), ambas figuras viajaban con rumbo internacional: Florez con destino a México, donde recibiría el Micrófono de Oro entregado por la Sociedad de Locutores; mientras que Yuyito partía rumbo a Miami para participar de un evento religioso. Pero el verdadero evento, para sorpresa de muchos, se dio en el hall de embarque, donde ambas coincidieron por primera vez en un espacio público desde sus respectivos vínculos con el mandatario.

“Se trata de Yuyito González y Fátima Florez. Ambas se tomaron el mismo vuelo, hacia el mismo destino: Miami, y se cruzaron en una hamburguesería", detalló Ángel de Brito. Sin embargo, con el correr de los minutos se supo que si bien compartieron espacio en el restaurante, los destinos eran diferentes. Fátima viajaba a México y Yuyito, efectivamente, a Miami. Lo cierto es que ambas estaban "a pocos metros de distancia" y "evitaron cruzar miradas", según narró el ciclo televisivo.

En el lugar del cruce, Fátima vestía de negro y Yuyito lucía un conjunto total denim. Ambas estaban acompañadas por personas de su entorno, pero eso no impidió que los testigos notaran la tensión en el aire. “El saludo fue breve y cordial, pero no se soportan, no se bancan y no se quieren”, sentenció De Brito, aclarando que, pese al gesto superficial de cortesía, la relación entre ambas continúa siendo tensa.