Yuyito González y Fátima Florez se cruzaron en el Aeropuerto de Ezeiza

En el lugar del cruce, Fátima vestía de negro y Yuyito lucía un conjunto total denim. Ambas estaban acompañadas por personas de su entorno, pero eso no impidió que los testigos notaran la tensión en el aire. “El saludo fue breve y cordial, pero no se soportan, no se bancan y no se quieren”, sentenció De Brito, aclarando que, pese al gesto superficial de cortesía, la relación entre ambas continúa siendo tensa.

Fatima 2.jpg El cruce entre Fátima Florez y Yuyito González

Cómo es el enfrentamiento entre Fátima Florez y Yuyito González

El enfrentamiento entre Fátima Florez y Yuyito González comenzó meses atrás, cuando Yuyito entrevistó a Milei en su programa Empezar el día, justo en el período en que Fátima aún mantenía una relación con el presidente. El comentario de la exvedette en pleno vivo fue lo que desató la polémica: “Ya que Fátima no es celosa, alguna vez, hace muchos años, dijiste que Amalia González era tu ideal. Somos parecidas”, le dijo a Milei con una sonrisa que no fue bien recibida por la imitadora.

“Me encanta que Yuyito se hace un poco la tonta y ahora tiene que bancarse la parada con Fátima”, deslizó irónicamente Pepe Ochoa en LAM, haciendo alusión a lo incómodo del encuentro. Por su parte, Yanina Latorre agregó que “México está empapelado con la cara de Fátima Florez”, en referencia a la promoción de su viaje, y aseguró que “Amalia cobró 10 mil dólares por asistir al evento pastoril y dar una charla” en Miami.