Aseguran que Fátima Florez quiere reconciliarse con Javier Milei

En una charka con El Doce, la imitadora recordó con detalle un icónico momento de su relación con el mandatario, cuando compartieron un beso en pleno show de imitaciones. “La gente espontáneamente pidió que el presidente suba porque era mi novio. Subimos y ahí nos dimos un beso como los que acostumbramos tener siempre porque somos dos personas muy apasionadas. Así que no me pareció algo malo”, comentó.

Florez también señaló que el público sigue recordando con cariño ese vínculo. “A la gente le puede gustar o no, pero en la calle me dicen que les encanta y que extrañan esos besos. Es más, me preguntan: ‘Ah, ¿vuelven?’ Qué sé yo, la gente opina”, añadió.

Fatima 1.jpg Fátima Florez y Javier Milei

¿Puertas abiertas a una reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei?

Consultada sobre la posibilidad de retomar la relación con el presidente, Fátima evitó dar una respuesta categórica, pero dejó abierta la puerta a la especulación. “Mira, yo hoy estoy puesta en mi profesión y en la temporada. Vivo el minuto a minuto, el presente total”, explicó.

En otra charla con Infobae, reforzó su postura de no cerrar las puertas al pasado. “Yo no soy de esas personas contundentes que dicen ‘nunca más’. Al contrario, como ya dije en otras notas, soy la mejor ex del mundo. Me quedo con lo lindo, respeto y atesoro el tiempo que pasamos juntos”, sostuvo, dejando entrever que aún existe aprecio mutuo entre ambos.

Fatima 2.jpg

El factor Yuyito González

Aunque Fátima Florez no mencionó directamente a Yuyito González, actual pareja de Milei, sus declaraciones parecieron ignorar por completo su presencia en la vida del presidente. Esto generó revuelo en redes sociales, donde los usuarios especularon sobre una supuesta tensión entre ambas figuras.

Según trascendidos, Yuyito estaría atravesando una crisis con Milei, lo que añade un matiz aún más complejo a la situación. Aunque Fátima Florez evitó hacer comentarios sobre Yuyito, su actitud dejó en claro que no descarta volver a ocupar un lugar en la vida del mandatario.