Qué le dijo Marcelo Tinelli a Mario Pergolini en su encuentro en el Colón

Ambos exitosos conductores televisivos fueron filmados durante un diálogo durante la celebración de los 80 años de diario Clarín y se refirieron a su relación.

¿Sanaron las grietas? Dentro de Marcelo Tinelli y Mario Pergolini debe dar vueltas esa pregunta luego de expuestas diferencias que han tenido en sus carreras. Lo cierto es que después de mucho tiempo ambos volvieron a mostrarse juntos, al menos, dialogando durante un evento rodeados de reconocidas figuras de los medios de comunicación.

Entre tantas estrellas este encuentro se llevó las miradas durante la gala de celebración por los 80 años del diario Clarín que se desarrolló en el teatro Colón. La periodista Mercedes Ninci fue la encargada de retratar el momento exacto del intercambio de palabras que quedaron en evidencia en el video publicado por la misma. "Me dice: 'Él dijo que estaba muerta la televisión' y yo le contesto: 'Está bien, todos cambiamos'. 'Él habla de que la está reviviendo', me dice y yo le digo: 'No sé si la está reviviendo, pero está en la tele'", pareciera decirle Tinelli a Mario en un diálogo donde afloraron sonrisas con cierto compromiso luego de detectar que estaban siendo filmados.

Minutos posteriores, saludaron a Ninci y realizaron un breve chiste: "Vamos a hablar como los jugadores", dijo entre risas Pergolini tapándose la boca. "¿Vas a ir al programa?", le preguntó Mercedes a Tinelli que respondió: "Es que no me invitaron. La verdad no sé si voy a i r". Acto seguido, Pergolini sumó: " Yo no manejo la agenda ".

Mario Pergolini y Marcelo Tinelli se reencontraron en la gala por los 80 años de Clarín en el Teatro Colón. IG MercedesNinci1



— Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) September 2, 2025

Más tarde negaron que haya una grieta y Tinelli afirmó que "ya pasó", para luego darle un abrazo conciliador y seguir dialogando por algunos minutos más.

¿Vuelve la televisión? Tinelli se refirió a su futuro

Marcelo interactuó con sus seguidores en su cuenta personal de Instagram y dejó en claro cuál será su futuro a corto plazo en los medios de comunicación. Sin rodeos, el exitoso conductor confirmó si es posible volver este año: “Este año creo que no. Solo estaré en plataformas y streaming. Extraño la tele”.

Sin embargo expresó con qué formato le gustaría volver: “¡Qué ganas tengo! Ojalá pronto volvamos con Videomatch o algo similar”. Más allá de esto respondió si volvería a realizar el Bailando: "Sí obvio. Me encanta hacer el Bailando. Pero hoy es un programa caro para la tele, por los costos, debido a la gran cantidad de gente que hay que tener”.