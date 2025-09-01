Bajá la Data, análisis y debate en el streaming de LM Play

Desde las 11 de la mañana, Luciano García Tauro te acompaña con la propuesta en el streaming de LMNeuquén .

Arranca otra semana y un nuevo mes, donde renovamos la cita con Bajá La Data , el espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal. Con la conducción de Luciano García Tauro , todas las mañanas desde las 11 horas por LM Play .

Como siempre con un repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.

Este lunes en Bajá La Data recibimos la visita de la diputada nacional y candidata al Senado, Nadia Márquez .

Mirá LM Play en vivo

Embed - NADIA MÁRQUEZ en Bajá la data: la diputada nacional por La Libertad Avanza, mano a mano con Luciano

Depende del Viento

Desde el mediodía, el entretenimiento, las risas y la buena onda llega con el equipo integrado por Yamil González, Nacho Maccarone y Agos Palladino. Juntos hacen Depende del Viento por LM Play.

El programa sale en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.