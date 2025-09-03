YPF: Estados Unidos rechazó un planteo de Argentina y exige entregar información sobre sus bienes

La jueza Loretta Preska denegó un pedido del Gobierno para restringir el proceso de “discovery” y ordenó avanzar en la búsqueda de activos estatales.

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Preska rechazó un planteo de la Argentina y le pidió que entregue información sobre sus bienes.

En el marco del litigio por la expropiación de YPF , la jueza estadounidense Loretta Preska volvió a fallar en contra de Argentina . Esta vez rechazó un planteo que pretendía limitar el alcance del “ discovery ”, el mecanismo legal que permite investigar bienes y activos en el exterior.

La decisión habilita a los demandantes a continuar con el rastreo de propiedades estatales que podrían ser embargadas para afrontar la millonaria sentencia en curso.

El fallo de la juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York representa un nuevo revés judicial para el país en un litigio que ya acumula más de una década de enfrentamientos en los tribunales estadounidenses.

El Gobierno Nacional había presentado otra moción para limitar el discovery sobre activos del Estado. La defensa argentina pidió la reconsideración, ya que la magistrada desconoció la jurisprudencia relevante, como el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NML Capital, que restringe la búsqueda de activos solo a aquellos que pueden ser ejecutables.

Sin embargo, la jueza Preska rechazó el planteo argentino y argumentó: “En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”.

Respecto al caso NML Capital que citó la Argentina en su fundamento, la magistrada explicó que en aquel fallo la Corte Suprema de EE.UU. sostuvo que la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) no protege a un Estado de que se investiguen sus activos en el exterior para un eventual embargo. Según Preska, este precedente ya había sido tenido en cuenta y no respalda el pedido de Argentina.

“Los hechos que fundamentan el caso República Argentina contra NML Capital son que el tribunal de distrito ordenó a las partes limitar la citación —reconociendo que la información sobre activos en Argentina no daría lugar a bienes embargables, ya que ningún tribunal argentino permitiría el embargo—, pero permitió el descubrimiento de los activos extraterritoriales de Argentina, lo cual constituyó la base de la apelación de Argentina. La Corte Suprema sostuvo que la FSIA no exime al deudor de una sentencia dictada por un Estado extranjero del descubrimiento posterior a la sentencia de información relativa a activos extraterritoriales", expuso.

Por eso, la jueza explicó que los principales motivos que justifican la reconsideración son un cambio en la ley aplicable, la disponibilidad de nuevas pruebas o la necesidad de corregir un error evidente o prevenir una injusticia manifiesta: "No se debe conceder una moción de reconsideración cuando la parte solicitante únicamente busca volver a litigar una cuestión ya decidida”.

“Dado que la Corte ya consideró la decisión de la Corte Suprema en el caso República Argentina c. NML Capital, Ltd.,y los argumentos de la República son solo un intento de ‘dar una segunda oportunidad’, se deniega la solicitud de reconsideración de la República”, concluyó Preska.

Juicio por la expropiación de YPF: ¿Qué es la etapa discovery?

En los juicios de Estados Unidos existe una etapa llamada “discovery” (descubrimiento), donde cada parte puede pedir a la otra que entregue información y documentos relevantes para el caso.

Limitar el alcance del discovery significa ponerle frenos o restricciones a lo que la otra parte puede investigar o pedir:

-Reducir la cantidad de documentos que se deben entregar.

-Evitar que se indague sobre ciertos bienes, cuentas o propiedades.

-Restringir las preguntas o pedidos de información a lo estrictamente necesario para el caso.