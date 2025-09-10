Katy Perry en Argentina: quién le regaló el cuadro de Evita que se hizo viral

La artista estadounidense que completará este miércoles su segundo show en esta visita al país posó con un cuadro de Evita Perón.

Horas más tardes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que marcaron un duro revés para el partido afín al gobierno nacional con una derrota por más de 13 puntos ante el kichnerismo, la exitosa cantante y artista estadounidense de 40 años Katy Perry se mostró más relacionada con un partido político con una foto inesperada durante su visita a la Argentina.

La cantante ya realizó este martes el primer show de los dos que realizará en el Movistar Arena de la Capital Federal (el segundo este miércoles) ante un público que colmó las gradas del anfiteatro que recibe a un sinfín de artistas de alto nivel. Días previos al espectacular show, la artista fue abordada en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de visitar el show Tango Rojo que se realizó en el Hotel Faena.

Minutos más tarde de haber disfrutado del espectáculo Katy se tomó un tiempo para visitar la Boutique Kovacs Shoes, lugar en el que quedó enamorada de un cuadro que lucía sobre la histórica dirigente política de la Argentina Evita Perón. Al verlo colgado en el recinto, trascendió que la artista quedó impactada y ofertó para quedarse con el mismo y llevárselo a casa. Sin embargo el dueño del cuadro y creador del show Antonio Ruiz decidió no mediar negociaciones y le regaló la obra a la estadounidense.

"Katy Perry": Por el cuadro de Eva Perón que recibió tras su llegada a Argentina

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2025

Llamativamente y con un gesto de admiración, al volver de la visita nocturna que hizo al espectáculo la artista fue abordada por un grupo de fanáticos cuando llegaba al hotel dónde se aloja. Allí apareció con el cuadro en sus manos y ante la presencia de los fanáticos lo alzó con las dos manos por encima de su cabeza como si se tratara de un trofeo. Esta decisión fue motivo de halagos y críticas en las redes sociales por vincularse políticamente.

Más allá de lo realizado con la obra, la artista de 40 años se tomó su tiempo para sacarse fotografías con cada uno de los fanáticos que realizaron una guardia para poder verla, algunos por primera vez.

Imágenes y videos de Katy Perry en el primer show

[ESPECTÁCULOS] "No le cuenten a los brasileros": "Katy Perry" interpretó "Don't cry for me Argentina" en el Movistar Arena, alzó una camiseta de la Selección y se declaró "team" albiceleste.
— ElCanciller.com (@elcancillercom) September 10, 2025

Katy Perry: "Hay algo especial en los argentinos, nunca olviden eso".
— Real Time (@RealTimeRating) September 10, 2025