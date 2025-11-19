Se supo qué hará Benjamín Vicuña tras la fuerte acusación de la China Suárez

El actor chileno rompió el silencio luego de las fuertes declaraciones de su ex en los programas de Mario Pergolini y Moria Casan.

Benjamín Vicuña finalmente quebró el silencio tras las declaraciones explosivas de la China Suárez en entrevistas con Mario Pergolini y Moria Casán, donde volvió a realizar fuertes acusaciones contra el actor chileno, su expareja. Vicuña se plantó ante las cámaras de SQP y dejó ver una mezcla de cansancio, enojo y hartazgo casi nunca expuestos tan crudamente.

Vicuña no ocultó su fastidio en la charla con el notero, sin nombrarla, pero dejando claro el destinatario de sus palabras: “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”, compartió el actor.

El protagonista chileno, que hoy en día trabaja en las grabaciones de su nuevo desafío en El Trece —The Balls, el ciclo que antes condujo Guido Kaczka y que regresará en enero de 2026—, no ocultó la marca que deja la repetición incansable de su historia privada en los medios. Cuando le preguntaron sobre la actitud de su ex en esta nueva ola de entrevistas, fue tajante: “No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más”.

Benjamin Vicuña

La producción del ciclo buscó también la voz de quien supo estar al frente de ese programa ahora en manos de Vicuña. Guido Kaczka recibió la pregunta inesperada: ¿cómo fue la elección de Benjamín como conductor? ¿Lo convocó él Martín Kweller, su socio en Kuarzo?

La palabra de Guido Kaczka

Sin vueltas, Guido Kaczka relató: “La verdad es que con mi socio y el equipo, la productora, estábamos pensando conductores, y es figura difícil, primero por su agenda, por la cantidad de trabajo”, apuntó en relación a Benjamín Vicuña. “Pero a partir de las charlas que tuvo, sobre todo con Martín, lo quiso hacer, así que todos felices”, agregó el productor, sintetizando el clima interno de la decisión.

“No, no lo vi. Alguna vez he visto en otro momento que quiere que no se hable. Bueno, todos, o la mayoría, intentamos evitar que se hable de los temas personales, pero a veces se hace inevitable”, destacó al empatizar con el lugar incómodo del protagonista.

Guido-Kaczka-Los-8-escalones-programa-levantan.jpg Guido Kaczka.

El cronista presionó: ¿está bien que un conductor se enoje porque su ex habla en la misma pantalla sobre lo que los separó? Guido entonces adoptó tono reflexivo: “Depende de cada carácter y, obvio, si no querés, te pone mal y todos tenemos derecho a sentir. Mientras no ofenda los derechos del otro, digamos, todos somos personas, intentamos hacer lo mejor posible, pero te hablo en general porque no sé en este caso”.

La última pregunta buscó la reacción humana: ¿qué haría él si recibiera un mensaje personal de Vicuña, pidiendo explicaciones? Kaczka eligió la comprensión por sobre la polémica: “En ese caso no estaría en mis manos, pero comprendería, trataría de bancar, de acompañar lo que hacemos en los laburos como productores y como compañeros: ponerte un poco en el lugar del otro”.