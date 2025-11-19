El perturbador hallazgo en la casa del acosador de Cris Morena

La investigación en torno a un hombre denunciado por acoso y hostigamiento a Cris Morena tuvo un importante avance en las últimas horas con un allanamiento en el que se encontró e incautó material clave para la causa, a cargo del fiscal José Sylvie, especializado en género , y la jueza María Julia Correa.

Agentes de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizaron el procedimiento en una vivienda de Lanús, en la que reside Leonardo Lo Giudici , de 51 años, y, según sus redes sociales, es baterista, percusionista y fanático de la música heavy metal.

En el lugar, según confirmaron fuentes del caso, hallaron anotaciones con el nombre de la productora de televisión y recortes de revistas de sus ojos. Además, los policías secuestraron el celular de Lo Giudici y su computadora, donde creen que podrían hallar valiosas evidencias en torno a la acusación.

Pese al hermetismo que rodea al expediente, se pudo saber que le colocaron una tobillera electrónica al presunto acosador, una medida que se extenderá por seis meses. En tanto, desde el entorno de la empresaria prefirieron “no ahondar en el tema” y agradecieron la atención por su bienestar.

De acuerdo a versiones que circularon en los medios, a raíz de una primera denuncia de 2020, Lo Giudice tenía una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, la misma fue incumplida en los últimos días, por lo que la investigación se reanudó por desobediencia.

Quién es el hombre a quien denunció Cris Morena por acoso

En el programa Tarde o Temprano revelaron detalles sobre la difícil situación que le toca atravesar a Cris Morena desde 2020 con el acoso de una persona. En el programa televisivo los panelistas revelaron información sobre la persona como su identidad, la edad y dónde vive.

“Se llama Leonardo Lo Giudice, tiene 51 años y vive en Lanús”, reveló la periodista Belén Ludueña, mientras que el abogado y periodista Pampa Mónaco sumó: “Esta causa se inicia en 2020, en plena pandemia, cuando empezábamos a salir”.

“En el 2020 hay una denuncia, este hombre empieza a incumplir desde julio a esta parte y ahora vuelve a hacer una denuncia por desobediencia”, agregó en información la conductora. A su vez, Fernanda Iglesias contó detalles de la cuenta de Instagram que tiene el acosador: “Me llama la atención porque estoy viendo el Instagram de este hombre. Por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza. A él le pone likes Roberto Piazza. Tiene una foto con Claudia Puyó, es músico. Evidentemente tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…”.

"Tiene un perfil abierto con 857 seguidores, Roberto Piazza es el más famoso. Pero estoy viendo que hace como muchas cosas con la música. Y tiene una foto con Roberto Piazza, justamente, de 2023”, sumó. Mientras tanto Belén reflexionó: “Pero por ahí es una foto que se sacaron en un evento, por ahí no son amigos”. Sin embargo Iglesias confesó que Piazza lo sigue en las redes.