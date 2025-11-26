Champions League: goleada del Madrid, récord de Mbappé y partidos emocionantes

Este miércoles, luego de la jornada del martes, se disputó el segundo día de la máxima competición europea, con mucha acción y goles.

El Real Madrid protagonizó el resultado más explosivo de la jornada de Champions League con su victoria 4-3 ante Olympiacos, sostenida por un póker de Kylian Mbappé , figura absoluta de la fecha. El local tuvo aportes destacados de Chiquinho y Taremi , pero la actuación del francés terminó inclinando un partido frenético.

El PSG también entregó un duelo lleno de emociones: 5-3 contra el Tottenham . El conjunto parisino se apoyó en una actuación estelar de Vitinha , clave en la construcción del marcador. Del lado inglés apareció el brasileño Richarlison en el primer tiempo, aunque sin peso suficiente para frenar el ritmo del equipo francés.

En un choque de peso europeo, el Arsenal venció 3-1 al Bayern Munich , donde anotó el brasileño Gabriel Martinelli , manteniendo su línea ascendente en Champions al igual que en la Premier League. Los ingleses resolvieron el partido en el complemento y mostraron una superioridad sostenida ante un Bayern que no encuentra regularidad.

El Atlético de Madrid logró un triunfo de gran valor: 2-1 frente al Inter de Milán. La victoria llegó en tiempo agregado con el cabezazo del uruguayo José María Giménez, en una noche típica del equipo del Cholo Simeone.

Finalmente, un golpe inesperado se dio en Anfield: el Liverpool cayó 1-4 ante el PSV Eindhoven, en una actuación sólida del conjunto neerlandés que sorprendió por la diferencia. El equipo inglés viene de una pésima racha en la liga local, que pone en duda la continuidad de su entrenador, Arne Slot, quien los condujo al título en la última temporada.

En el resto de la jornada, el Sporting CP, Pafos FC, el FC Copenhagen y el Atalanta consiguieron resultados positivos.

¿Cómo les fue a los argentinos en la jornada de Champions League del día martes?

El primer día de la quinta fecha de la Champions League tuvo lugar este martes y contó con la presencia de varios futbolistas argentinos, con el mediocampista Enzo Fernández como el más destacado. El surgido en las inferiores de River repartió la asistencia para el tercer tanto del Chelsea en la goleada por 3-0 frente al Barcelona para alcanzar el quinto puesto de la clasificación.

Más temprano en la jornada, el Benfica de Portugal, que cuenta con los albicelestes Nicolás Otamendi, Enzo Berrenechea (ambos desde el arranque), y Gianluca Prestianni, se impuso por 2-0 frente al Ajax, en condición de visitante.

Por su parte, el Galatasaray del delantero Mauro Icardi cayó como local por 1-0 ante el Union Gilloise de Bélgica. El atacante con pasado en el Inter de Milán y Paris Saint-Germain disputó los noventa minutos, pero no logró convertir.

Quien sufrió una dura derrota fue el zaguero central Juan Foyth del Villarreal, que se fue aplastado por 4-0 contra el Borussia Dortmund y lo dejó en la posición 34°, lejos de los puestos de clasificación a la siguiente instancia del torneo de mayor prestigio del continente europeo.

A su vez, el volante ofensivo Claudio Echeverri presenció la sorpresiva victoria del Bayer Leverkusen por 2-0 ante el Manchester City. Sin embargo, el ex River no sumó minutos.

Por último, quien si se llevó un triunfo dentro de los titulares fue Leonardo Balerdi luego del 2-1 obtenido con el Olympique de Marsella ante el Newcastle. El conjunto francés alcanzó la decimonovena ubicación de la tabla y busca su lugar en los octavos de final del certamen.