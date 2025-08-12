Un colectivero apresó a un depravado que ataca a mujeres y lo entregó a la Policía

El abusador manoseó a una pasajera en el ramal 18 del COLE y cuando quiso escapar, el chofer se lo impidió. Después, lo trasladó a la Comisaría 19.

El colectivo no dudó en retener al depravado y llevarlo hasta la Comisaría 19, en el barrio Confluencia.

Un valiente colectivero neuquino se transformó en el principal aliado de las fuerzas de seguridad luego de que un depravado manoseó a una pasajera: no solo le impidió bajarse de la unidad sino que se dirigió a la comisaría y lo entregó a las autoridades.

El hecho ocurrió en el inicio de esta semana hábil, cuando el ramal 18 de la línea “COLE” hacia su recorrido habitual por la zona oeste de esta capital. De forma inicial, una pasajera se subió en la zona céntrica y se acomodó en los asientos. Luego, en calle El Chocón, se subió un hombre, que se sentó al lado. Fue en esas circunstancias que, el depravado, la manoseó.

Cole Neuquén.jpg

A pesar del miedo por el inesperado ataque sexual, la pasajera no se intimidó y pidió auxilio. El conductor de la línea de transporte urbano detuvo la marcha y buscó contener a la víctima. Después, cerró las puertas del colectivo debido a que el abusador quiso huir. Sin demorarse, retomó la marcha rumbo a la Comisaría 19, donde llegó tocando bocina y pidiendo la asistencia de los agentes. El depravado, más allá de su resistencia, fue demorado.

"Llegó tocando bocina"

Durante la jornada de hoy martes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con la acusación en contra del depravado y dio detalles precisos de lo sucedido.

La asistente letrada Vanesa Muñoz y el fiscal del caso Manuel Islas precisaron que un hombre manoseó a una mujer que estaba sentada a su lado.

Durante la audiencia, los representantes de la fiscalía explicaron que todo ocurrió ayer, 11 de agosto, cerca de las 15:30, cuando la mujer que sufrió la agresión sexual subió al colectivo urbano en un sector del centro de la ciudad. Minutos más tarde, en calle El Chocón se subió el imputado, identificado por sus iniciales como D.A.S.S., quien se sentó junto a la mujer. En esa circunstancia, detalló Muñoz, “de manera rápida, sorpresiva y violenta”, el imputado tocó a la mujer por arriba de la ropa, en contra de su voluntad.

Ciudad Judicial (4).jpg Claudio Espinoza

Tras la reacción de la víctima, que dio aviso de lo que había ocurrido, el acusado intentó bajarse del colectivo, pero el chofer lo impidió: cerró las puertas y se dirigió a la Comisaría 19, del barrio Confluencia. “Llegó tocando bocina, lo bajaron y lo identificaron”, relató la asistente letrada respecto del momento de la detención, quien le atribuyó al acusado el delito abuso sexual simple (artículo 119, primer párrafo, y artículo 45 del Código Penal).

Tiene antecedentes por hechos similares

Tras formular la acusación, y al no poder solicitar una medida de coerción más dura debido a que la pena en expectativa podría ser de aplicación condicional, el fiscal del caso Islas requirió al juez de garantías una serie de restricciones para cautelar el proceso y proteger a la víctima.

“Conoce a la mujer y sabe dónde vive”, explicó el fiscal, y pidió que se fijen prohibiciones de acercamiento, contacto o intimidación a la víctima, quien manifestó sentir temor. Además, explicó que D.A.S.S. está bajo investigación por hechos similares y, como medida de protección, también requirió que le prohíba utilizar el servicio de colectivos por 6 meses.

Tras escuchar a las partes, el juez Cristian Piana hizo lugar a la formulación de cargos, fijó el plazo de investigación en 4 meses y dispuso las prohibiciones requeridas por el representante del MPF.