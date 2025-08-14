Demoras en el tránsito por un vuelco a la altura Parque Industrial
Ocurrió cerca de las 17 y el tránsito se encuentra reducido en sentido Neuquén-Centenario. Se pide precaución a los automovilistas.
Un vuelco registrado en la tarde de este jueves en la avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7) provoca importantes demoras en la circulación a la altura del Parque Industrial. El hecho ocurrió cerca de las 17 y tuvo como protagonista a una camioneta, cuyo conductor perdió el control y terminó volcando sobre la calzada.
De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se produjo en pleno horario pico, lo que agravó las demoras posteriores al accidente.
Personal policial y de tránsito se hizo presente rápidamente para asistir en el lugar, señalizar el sector y organizar la circulación, que quedó reducida a un solo carril. Esto obligó a los conductores a avanzar a baja velocidad, generando largas filas de vehículos.
Noticia en desarrollo.-
-
