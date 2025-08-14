Policiales La Mañana Vuelco Demoras en el tránsito por un vuelco a la altura Parque Industrial

Ocurrió cerca de las 17 y el tránsito se encuentra reducido en sentido Neuquén-Centenario. Se pide precaución a los automovilistas.







Omar Novoa

Un vuelco registrado en la tarde de este jueves en la avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta 7) provoca importantes demoras en la circulación a la altura del Parque Industrial. El hecho ocurrió cerca de las 17 y tuvo como protagonista a una camioneta, cuyo conductor perdió el control y terminó volcando sobre la calzada.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se produjo en pleno horario pico, lo que agravó las demoras posteriores al accidente.

Vuelco en la Ruta 7 Parque Industrial (1) Omar Novoa Personal policial y de tránsito se hizo presente rápidamente para asistir en el lugar, señalizar el sector y organizar la circulación, que quedó reducida a un solo carril. Esto obligó a los conductores a avanzar a baja velocidad, generando largas filas de vehículos.