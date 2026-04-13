Proponen suspender las fotomultas durante la obra en la Avenida Mosconi por "condiciones excepcionales"

La concejal Denisse Stillger pidió suspender multas en la zona de obra y revisar las ya emitidas por posibles irregularidades. De qué se trata el proyecto.

En medio de las complicaciones que genera la obra de ampliación de la Avenida Mosconi -ex Ruta 22- una iniciativa en el Concejo Deliberante de Neuquén busca poner un freno a las fotomultas en el sector afectado.

La concejal Denisse Stillger por el PRO presentó un proyecto de comunicación para suspender de manera temporal la aplicación de sanciones automáticas en la zona y revisar aquellas ya emitidas.

El planteo apunta directamente a la Municipalidad de Neuquén , a la que se le solicita que deje sin efecto las fotomultas en un radio que abarca dos cuadras al norte y dos al sur de la avenida, mientras duren los trabajos viales. La medida responde a un contexto en que, según argumenta la edil, altera de forma muy notoria las condiciones normales de circulación.

Denisse Stillger La concejal del PRO en la ciudad de Neuquén, Denisse Stillger.

Se trata de desvíos constantes, reducción de carriles, señalización provisoria y una congestión inusual que forman parte del panorama diario en los alrededores de la Avenida Mosconi. El proyecto advierte que estas modificaciones dificultan el cumplimiento estricto de las normas de tránsito por parte de los conductores.

Obra de la Avenida Mosconi: ¿Es posible frenar las fotomultas?

La iniciativa pone el foco en el espíritu del sistema de fotomultas, al señalar que su finalidad principal debe ser la prevención y la mejora de la seguridad vial, y no la sanción automática en situaciones excepcionales.

En esa línea, sostiene que aplicar multas en zonas de obra sin contemplar estas condiciones puede vulnerar principios básicos como la razonabilidad, la buena fe y el debido proceso.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la validez de las infracciones en contextos donde la señalización no es clara. Según se señala, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 exige que las indicaciones sean visibles, adecuadas y precisas para que una sanción tenga sustento.

Sin embargo, en zonas de obra, esa señalización suele ser transitoria, incompleta o incluso contradictoria, lo que puede generar confusión en los conductores.

Además de la suspensión temporal, la propuesta incluye un pedido concreto: que el municipio realice una revisión de oficio de todas las fotomultas emitidas durante el período de obra en el área afectada. En los casos que corresponda, se plantea la posibilidad de anular esas sanciones.

Desde el entorno de Stillger remarcaron que el objetivo es evitar perjuicios injustificados a los vecinos y garantizar condiciones de circulación más justas y seguras mientras se desarrolla una de las obras viales más importantes de la ciudad.

La discusión ahora queda en manos del Ejecutivo y del propio Concejo Deliberante, en un contexto donde según la concejal crecen las quejas de automovilistas por multas aplicadas en medio de un tránsito caótico y cambiante.