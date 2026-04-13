Aumenta el ausentismo de los estudiantes secundarios: ¿Qué pasa en Neuquén?

Un informe advierte sobre una situación compleja, especialmente en algunas provincias de la Argentina. El insólito argumento para faltar de “no tener ganas de ir a la escuela”.

¿Qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria ?, es la pregunta que se hizo un grupo de especialistas para analizar las razones y la magnitud de esta problemática en la Argentina.

Un informe elaborado por Argentinos por la Educación analiza la magnitud y la evolución del ausentismo estudiantil en el nivel medio. Esto, a partir de los cuestionarios complementarios de los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender y PISA, que relevaron la percepción de estudiantes y directores sobre el problema.

Según los datos relevados, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declara haber acumulado 15 o más inasistencias cuando en 2022 ese porcentaje era del 44%.

El mapa del ausentismo

El informe muestra que el ausentismo no afecta de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en un grupo de estudiantes con niveles más altos de inasistencia. Entre 2022 y 2024 creció la proporción de alumnos con más de 20 faltas (del 26% al 30%) y también la de quienes acumulan entre 15 y 19 (del 18% al 21%).

En cambio, se redujo el grupo “intermedio” de alumnos que suman entre 5 y 14 inasistencias (del 41% al 34%): el dato sugiere que muchos de ellos pasaron a tener un patrón de ausentismo más severo. En paralelo, los segmentos de menor ausentismo (estudiantes con ninguna falta o con menos de 5) se mantuvieron estables entre 2022 y 2024. Los autores señalan una “polarización” en la asistencia: se mantiene estable el grupo que falta poco, pero se amplía el de quienes faltan mucho.

Alumnos secundarios

Neuquén y las otras provincias

Las diferencias entre provincias son marcadas. Buenos Aires encabeza el ranking con un 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) presentan niveles más bajos de ausentismo, según lo informado por los estudiantes.

¿Qué pasa con Neuquén? el 25 por ciento de los alumnos no registra inasistencias, lo que ubica a la provincia en el segundo lugar en este aspecto, detrás de Santiago del Estero (27), y donde la provincia de Buenos Aires tiene el peor registro (7%).

Volviendo a Neuquén, el 39 por ciento de los estudiantes tiene menos de 5 faltas, el 14% entre 5 y 19, el 11% entre 20 a 29 y sólo el 6% registra más de 30 inasistencias.

Los problemas para aprender

Para los directores de escuela, el ausentismo es el principal obstáculo para el aprendizaje. En 2024, el 46% lo consideró un problema moderado o serio, por encima de otros factores como la impuntualidad de los estudiantes (45%), los bajos logros educativos (39%) o el ausentismo docente (37%).

La problemática no es exclusiva de la Argentina. Según datos de PISA 2022, el 47% de los directores argentinos considera que el ausentismo limita el aprendizaje, lo que ubica al país en el puesto 26 entre 81 sistemas educativos evaluados.

La falta de acuerdo entre Educación y el gremio Unter terminó con casi todas las aulas vacías.

¿Por qué faltan?

En cuanto a las razones, el principal motivo de inasistencia son los problemas de salud, mencionados por el 62% de los estudiantes. El segundo factor más frecuente (señalado por el 39%) es “no tener ganas de ir a la escuela”, lo que abre un interrogante sobre el vínculo de los jóvenes con la institución escolar. También aparecen dificultades de acceso, problemas de puntualidad y razones familiares o laborales.

“El ausentismo es apenas la parte visible de una combinación de cuestiones tales como la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza familias-escuelas y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En este contexto, el ausentismo estudiantil aparece en la superficie como la punta del iceberg, dejando todas estas otras cuestiones –que en parte son sus causas– ocultas debajo”, afirma Bruno Videla.

La ausencia de sanciones, el otro problema

“Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplir dicha obligación trae como consecuencia que esta se transforme en una simple declaración de intenciones. En este marco, medidas tales como sumar días de clase al calendario escolar son como querer atrapar el aire con las manos”, sostiene Videla.

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“El alto nivel de ausentismo estudiantil es un síntoma y no el problema en sí mismo”, considera Viviana Postay, especialista en gestión educativa y formadora de docentes. Y agrega: “El estudiante se aleja de la escuela –o concurre de forma intermitente– porque los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites de lo permitido, ni tampoco el sentido real del tránsito por el nivel medio. Esto se agrava en aulas 'tomadas' por graves dificultades de convivencia, donde el aprendizaje se vuelve una tarea heroica y donde siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior para obtener la acreditación. Este desdibujamiento del esfuerzo y del mérito nos obliga a revisar lo urgente: repensar el sentido de la escuela y el valor real de las certificaciones que otorgamos”.

Indicador crítico

“El informe permite leer el ausentismo como un indicador crítico de desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles. Su crecimiento concentrado en ciertos grupos sugiere procesos de acumulación de desventajas y una desvinculación que la escuela no logra revertir. La asistencia regular (en articulación con la asistencia docente) es una condición indispensable para el aprendizaje”, explica Sandra Ziegler, investigadora de Flacso Argentina. Y añade: “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ no es anecdótica, sino que expresa un problema de sentido que conecta con la experiencia escolar y evidencia que está en juego la capacidad del sistema para articular bienestar, sostener pertenencia y construir condiciones efectivas para aprender”.