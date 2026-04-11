Preocupación por una nueva amenaza de tiroteo en una escuela secundaria

El mensaje intimidatorio apareció en una pared del baño de la escuela. La principal acusada de la amenaza es una alumna de 16 años.

El clima de alarma en las escuelas argentinas no da tregua. A días del tiroteo que sacudió a una institución educativa de Santa Fe, una nueva amenaza encendió las alertas cuando alguien escribió en el baño de un colegio la fecha de un presunto ataque. Las autoridades sospechan de una alumna de 16 años.

El mensaje apareció en el baño femenino del Instituto Nuestra Señora de la Merced, ubicado en calle Belgrano al 900 de la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos. Con corrector, alguien había escrito: "10/04/26 tiroteo !". Poco después llegaron los mails amenazantes, enviados desde dos direcciones diferentes, lo que llevó al representante legal del establecimiento a radicar una denuncia policial.

La investigación quedó a cargo de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la División Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones. El rastreo digital permitió vincular uno de los correos con una estudiante de sexto año.

Así fue el operativo tras las amenazas

La Unidad Fiscal tomó intervención y se montó un operativo preventivo dentro de la institución, donde la menor fue identificada en presencia de su madre, una defensora oficial y autoridades del colegio. Le secuestraron un teléfono celular, que será peritado para determinar su grado de participación y si actuó sola o con cómplices.

De manera simultánea, efectivos allanaron el domicilio de la joven, donde incautaron otro dispositivo móvil y una notebook, también bajo análisis forense. En el operativo participaron personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar y de la División Operaciones y Seguridad Pública, que ya realiza recorridas diarias por colegios de la zona como medida de prevención.

amenaza tiroteo entre rios

Ante la reiteración de este tipo de episodios, la Policía de Entre Ríos convocó a una reunión con la Departamental de Escuelas y otros organismos, con el objetivo de reforzar los mecanismos de detección temprana, mejorar los canales de comunicación institucional y promover valores de convivencia en el ámbito escolar.

Los recientes casos en la región

En el día de ayer, dos casos similares encendieron las alarmas en el Alto Valle. El primer episodio se registró en Cipolletti, cuando un alumno del colegio Estación Limay, amenazó con matar a sus compañeros y rápidamente el edificio se llenó de padres intentando retirar a sus hijos, mensajes de preocupación y patrulleros de la Policía.

"Les dijo que iba a ir con un arma y los iba a matar a todos", aseguraron fuentes vinculadas al operativo preventivo que montaron la Policía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

En términos operativos, el colegio coordinó presencia policial permanente durante el resto de la jornada garantizar el dictado de clases. Esta medida fue acompañada por la determinación de que el estudiante que emitió la amenaza no asistiera al aula de forma presencial, permitiendo así un espacio de distensión para sus compañeros.

Amenaza de bomba Estación Limay WEB05.jpg Anahí Cárdena

Por otro lado, la situación se replico en una institución de Catriel, cuando un grupo de alumnos emitió bromas pesadas sobre otro compañero del cual se reía constantemente. La situación tuvo lugar en un grupo de Whatsapp, pero las burlas se trasladaron al ámbito escolar.

En ese contexto de dichos ofensivos, el estudiante se cansó de las bromas y emitió amenazas para que dejen de molestarlo. “Sigan jodiendo y los voy a barrer a todos”, escribió el adolescente acompañado de una foto de un arma.

El bullying es un fenómeno que preocupa en la actualidad.

Ante la amenaza explícita dirigida a los compañeros, el tema fue llevado al ámbito escolar y se puso en conocimiento al equipo directivo de la institución. La directora decidió activar el protocolo de violencia escolar, para garantizar la seguridad de todo el alumnado.