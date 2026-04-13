Descubrir y contar la provincia: el nuevo mapa ilustrado de las regiones de Neuquén

La artista de Aluminé ilustró el nuevo mapa de regiones de la provincia, una pieza que combina identidad, territorio y mirada propia.

Hay trabajos que nacen como un encargo y terminan convirtiéndose en algo más profundo. Para María Meazza, una artista de Aluminé , el nuevo mapa ilustrado de las regiones de Neuquén fue exactamente eso: un proceso de descubrimiento, disfrute y conexión con el territorio.

“El mapa fue una forma de descubrir y contar todo lo que somos como provincia. Lo disfruté muchísimo” , dice, y en esa frase se resume el espíritu de una obra que rápidamente generó repercusión.

Desde Aluminé, donde creció rodeada de naturaleza e interculturalidad, Meazza construyó una mirada sensible que hoy se proyecta a toda la provincia. “Yo desde muy chiquita dibujo”, cuenta, recordando la influencia de su padre arquitecto y un camino que la llevó a formarse en animación, diseño y arquitectura, siempre con el dibujo como hilo conductor.

El mapa, que fue desarrollado a partir de una convocatoria del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales a través de NeuquénTur, le permitió trabajar con libertad creativa. “Me dieron mucha libertad para elegir qué dibujar y cómo mostrar la provincia”, explica. Ese punto fue clave: no se trataba solo de ilustrar un territorio, sino de interpretarlo.

Para lograrlo, Meazza se sumergió en un proceso de investigación que incluso la sorprendió a ella misma. “Conozco bastante la provincia, pero me encontré con muchos lugares que no conocía”, reconoce. Áreas naturales protegidas, rincones del norte neuquino y paisajes que todavía le quedan por recorrer se fueron integrando a una composición que busca representar la diversidad.

Mapa regiones de Neuquén 2

El mapa, las regiones y sus características

En ese recorrido, la artista tomó decisiones constantes: qué incluir, qué dejar afuera y cómo equilibrar la imagen. “Trataba de que estemos todos presentes de alguna manera”, explica. En el mapa conviven escenas cotidianas y símbolos identitarios: las cantoras del norte, el rafting, la pesca, las araucarias, los dinosaurios y expresiones culturales que atraviesan toda la provincia.

En ese proceso también hubo definiciones conceptuales junto al equipo técnico: entre el equipo de turismo y la artista decidieron que el mapa tuviera una mayor presencia de las Áreas Naturales Protegidas y Parques Nacionales, en lugar de centrarse tanto en la división política por departamentos, reforzando así una mirada más vinculada al territorio y sus paisajes.

El proceso también fue colectivo. “Trabajamos algunas cosas con el equipo de turismo”,señala, y menciona, por ejemplo, la incorporación del Vía Christi de Junín de los Andes, que descubrió a través de imágenes y decidió sumar por su potencia simbólica. “Me pareció increíble”, dice, evidenciando cómo el mapa también fue una puerta a nuevas miradas.

Mapa regiones de Neuquén 3

El nuevo mapa de Neuquén y el impacto en la gente

Más allá de lo técnico, lo que más la sorprendió fue la reacción del público. “Me llamó mucho la atención el alcance que tuvo”, cuenta. A pocos días de su publicación, el mapa ya circulaba ampliamente en redes sociales, generando identificación y orgullo en quienes lo veían reflejado.

Ese vínculo con la gente no es nuevo para Meazza. A partir de las promociones del destino impulsadas por NeuquénTur, sus ilustraciones comenzaron a viajar más allá de Aluminé, transformadas en stickers que aparecen en termos, autos y objetos personales. “Es alucinante sentir que algo que yo creé represente a mi pueblo en otras latitudes”, había expresado tiempo atrás, y hoy esa sensación se amplifica a escala provincial.

“Soy una persona que busca vivir del arte y que el arte hable por mí”, sostiene. En el mapa de las regiones neuquinas, esa premisa se vuelve visible: cada trazo no solo dibuja un lugar, sino que cuenta una historia, construye identidad y proyecta una forma de mirar Neuquén que, como sus ilustraciones, ya empezó a viajar mucho más lejos.