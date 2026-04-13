Donald Trump arremetió contra el papa León XIV y compartió una imagen que generó polémica

El presidente estadounidense criticó al pontífice tras su mensaje por la paz y difundió imágenes generadas con IA que amplificaron la controversia.

Donald Trump criticó públicamente al papa León XIV y luego difundió una serie de publicaciones en redes sociales que generaron polémica . Las declaraciones del presidente de Estados Unidos se produjeron después de que el líder de la Iglesia católica realizara un llamado global para poner fin a la violencia en distintos conflictos internacionales.

En específico, Trump afirmó ante periodistas que no es “gran seguidor” del pontífice y lo calificó como una figura “muy liberal” . Además, sostuvo que “no cree en detener el crimen” y lo acusó de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”, en referencia a sus posicionamientos internacionales.

Las declaraciones se dieron un día después de que el papa León XIV realizara un mensaje público en el que pidió el cese de la violencia . En ese contexto, el pontífice expresó: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! ”.

En su mensaje, León XIV también señaló que la fe es necesaria “para afrontar juntos este momento dramático de la historia”, en una referencia a los conflictos que afectan a distintas regiones del mundo, especialmente en Oriente Medio.

Las críticas de Trump y sus publicaciones en redes

Tras las declaraciones del Papa, Trump publicó un extenso mensaje en su red Truth Social en el que cuestionó sus posiciones. En ese texto, acusó al pontífice de apoyar el programa nuclear iraní, de oponerse a una operación militar estadounidense en Venezuela y de mantener vínculos con sectores cercanos al expresidente Barack Obama.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, DE MANERA APLASTANTE, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia”, escribió el mandatario republicano.

En paralelo, difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo ve con vestimenta religiosa, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital. La escena incluye elementos como la bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, aviones de combate y figuras en el cielo.

Trump grande La imagen que subió Donald Trump en su red Truth Social luego de criticar al papa Leon XIV.

También subió otra imagen con características similares en la que aparece un rascacielos con forma de cohete ubicado sobre la superficie de la Luna. En esa representación se observan elementos vinculados a Estados Unidos, como águilas y estructuras icónicas.

Las publicaciones de Trump se produjeron horas después de que calificara al Papa elegido en mayo de 2025 como “terrible en política exterior” y lo instara a “dejar de complacer a la izquierda radical”. En ese mismo mensaje, también escribió: “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”.

El mandatario agregó que el pontífice debería “concentrarse en ser un gran Papa, no un político”, y sostuvo que sus intervenciones “están perjudicando a la Iglesia católica”.

La respuesta del papa León XIV a las críticas de Trump

El Sumo Pontífice nacido en Estados Unidos no dudó en responderle a Trump, en un diálogo que mantuvo este lunes con la prensa en el marco de su viaje a África, donde visitará a cuatro países.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio”, manifestó sobre el avión que tenía como destino Argelia, la primera escala de su tercer viaje apostólico.

En ese sentido, agregó: “Lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”.

Papa León XVI El papa León XIV le respondió a Donald Trump en un diálogo que mantuvo con la prensa en el marco de su viaje a África

“No considero mi papel como el de un político, no soy un político, no quiero entrar en un debate con él (por Trump). Sigo alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas. Demasiada gente está sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido asesinados y creo que alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor”, afirmó el sucesor del papa Francisco.

Por último, ante la consulta de un periodista estadunidense, indicó: “No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia”.

“No somos políticos, no miramos la política exterior con la misma perspectiva. Pero creemos en el mensaje del Evangelio como constructores de paz”, completó.