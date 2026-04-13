Horror en Haití: al menos 30 muertos por una estampida registrada en una histórica fortaleza del siglo XIX

Fue en el marco de una celebración tradicional que se llevó a cabo en un sitio que es Patrimonio de la Unesco, tras una masiva convocatoria en redes sociales.

Muertos, heridos e indignación en una estampida registrada en una histórica fortaleza de Haití

Al menos 30 personas murieron en medio de una estampida en la Ciudadela Laferrière, una fortaleza histórica ubicada en el norte de Haití , declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. La tragedia se registró durante un evento masivo vinculado a festividades tradicionales y convocado a través de redes sociales .

El episodio tuvo lugar cuando la multitud entró en pánico dentro del predio, considerado uno de los principales atractivos turísticos del país, e intentó salir de manera desordenada. Según los reportes preliminares, la falta de oxígeno en el interior y el hacinamiento generaron las condiciones que derivaron en una estampida.

Las víctimas murieron por asfixia, aplastamiento y pérdida de conciencia , indicaron las autoridades municipales de Cap-Haïtien. Además, en un comunicado, señalaron que la situación se originó en un contexto de sobreocupación del lugar durante una de las celebraciones culturales más importantes del país.

El director departamental de Protección Civil, Jean Henry Petit, confirmó la cifra de muertos y advirtió que podría aumentar debido a la cantidad de heridos trasladados a centros de salud. Decenas de personas fueron derivadas a hospitales cercanos, mientras que otras permanecían desaparecidas.

La investigación y las primeras explicaciones oficiales

La Policía Nacional de Haití informó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, al tiempo que hizo "un llamamiento a la calma a la población para evitar rumores”.

Por su parte, el ministro de Cultura y Comunicación, Emmanuel Menard, confirmó que al menos 17 cuerpos fueron trasladados a un hospital cercano, mientras que otros 13 permanecían en el lugar del hecho.

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La catástrofe se originó durante una excursión masiva convocada por TikTok que atrajo a miles de jóvenes al sitio Patrimonio de la UNESCO.… pic.twitter.com/IR2gHMaoYD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 12, 2026

“He dado instrucciones para que se suspendan todas las visitas a la Ciudadela hasta nuevo aviso. Me comprometo a que se inicie la investigación, para que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido y se determinen las responsabilidades de acuerdo con la ley”, declaró.

En tanto, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó que “todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares”.

La fortaleza donde ocurrió la tragedia en Haití

La Ciudadela Laferrière, también conocida como Ciudadela Henri, está ubicada en la localidad de Milot, a unos 25 kilómetros de Cap-Haïtien. Fue construida a comienzos del siglo XIX por orden del rey Henri Christophe tras la independencia de Haití en 1804 y en 1992 fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad.

El lugar registró una afluencia mayor a la habitual debido a las festividades del Rally de Pascua, una de las celebraciones tradicionales más convocantes del país.

“Según información preliminar ... una situación de grave hacinamiento, vinculada en particular a deficiencias en las medidas de gestión de multitudes, desencadenó una estampida”, indicaron los informes de Protección Civil.

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Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une sortie touristique régionale réunissant de nombreux jeunes.



En effet, la foule étant trop nombreuse par rapport à l'environnement,… pic.twitter.com/jpWYIhI2jK — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) April 12, 2026

La Comisión Municipal de Cap-Haïtien se declaró en estado de alerta permanente y desplegó ambulancias y equipos de apoyo para las tareas de rescate y evacuación. En paralelo, el Ayuntamiento de Milot informó que se coordinaron acciones con autoridades nacionales para asistir a las víctimas y seguir la evolución del caso.

Organismos internacionales también se pronunciaron tras el hecho. La UNESCO expresó “su más sincero pésame a las familias de las víctimas”, mientras que representaciones diplomáticas de Francia y Estados Unidos en Haití emitieron condolencias a los familiares de las personas fallecidas.