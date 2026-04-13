Apuñaló a su compañero de trabajo y lo dejó con riesgo de muerte: lo acusaron y quedó detenido

Se le atribuyeron lesiones gravísimas en carácter de autor. Según se detalló, estaba borracho.

Dispusieron prisión preventiva para un hombre por apuñalar a su compañero de trabajo

La asistente letrada Noelia Stillger formuló cargos a un hombre y lo acusó por apuñalar a otro durante una discusión ocurrida en la ciudad de Neuquén. Además, en la audiencia, solicitó que quede detenido en prisión preventiva.

Se trata de M.A.P.S y el delito que le atribuyó la funcionaria del Ministerio Público Fiscal es lesiones gravísimas , en carácter de autor.

En relación a la medida de coerción, Stillger pidió que el imputado permanezca detenido por un mes y argumentó que existen riesgos procesales, principalmente peligro de fuga, debido a la falta de arraigo del imputado, quien no cuenta con domicilio fijo. La defensa no se opuso a la medida.

La resolución del juez de garantías

El juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.

Noelia Stillger asistente letrada

Además, hizo lugar al pedido de prisión preventiva por el plazo de un mes, al considerar que se encuentran probados los riesgos procesales citados por le MPF.

El hecho

De acuerdo a la investigación del MPF y la policía provincial, el hecho ocurrió el 11 de abril de 2026, cerca de las 21, en un predio privado ubicado frente a un loteo de la zona del Aeropuerto de la ciudad de Neuquén.

En ese contexto, el imputado M.A.P.S, se encontraba en una casilla donde trabajaba como sereno junto a la víctima, con quien había consumido bebidas alcohólicas. Luego de una discusión, tomó un cuchillo y le asestó tres puñaladas: dos en el abdomen y una en la zona intercostal derecha.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde permanece internada con riesgo de vida.

Según la pericia del Cuerpo Médico Forense, las heridas pusieron en peligro real y efectivo la vida de la víctima y le provocaron la pérdida del bazo, lo que implica una afectación permanente de su salud.

Crimen en Zapala: acusan a tres hombres por un ataque en grupo que terminó en muerte

La Justicia avanzó en la investigación por un homicidio ocurrido en Zapala y formalizó la acusación contra tres hombres señalados como autores de un ataque conjunto que terminó con la muerte de una persona en plena calle. La fiscalía describió una agresión violenta, sostenida y coordinada.

Enfrentamiento zapala

El hecho tuvo lugar el último sábado, cerca de las 12:40, en calle Liniers al 1800. En ese punto de la ciudad, los imputados —identificados como A.D.V., B.O.V. y M.A.M.— interceptaron a la víctima y comenzaron una persecución que terminó en un brutal ataque.

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, los tres hombres lograron alcanzar al damnificado, lo redujeron y lo agredieron tanto con golpes como con un cuchillo tipo carnicero. El informe de autopsia reveló que la víctima presentaba entre 22 y 25 heridas cortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo. La lesión que provocó la muerte fue una herida penetrante en el tórax que derivó en un hemoneumotórax.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto a su equipo, imputó a los tres hombres por el delito de homicidio doblemente agravado. La calificación contempla que el hecho fue cometido con la participación premeditada de más de una persona y en un contexto de alevosía, es decir, aprovechando la indefensión de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el ataque fue coordinado y que la víctima no tuvo posibilidades reales de defensa. La acusación se formuló en calidad de coautores.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo hizo lugar al planteo y dispuso la prisión domiciliaria para los tres acusados. La medida incluye el uso de tobilleras electrónicas y controles policiales periódicos.