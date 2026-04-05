Homicidio en Zapala: investigan violento enfrentamiento en la vía pública

Ocurrió en el barrio Antena. Según confirmó fiscalía, un hombre murió en el acto por la gravedad de sus heridas.

Un grave episodio de violencia sacudió al barrio Antena, en Zapala, donde un hombre murió tras protagonizar un enfrentamiento con otros tres en la vía pública. El hecho ocurrió en la esquina de Liniers y Cansino y generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona.

Según informó Cutral Co Al Instante, el conflicto se habría iniciado a partir de una discusión entre los protagonistas que, en cuestión de minutos, escaló a una agresión con armas blancas.

En principio, por la gravedad del hecho, había trascendido que se trataba de dos muertos . Sin embargo, horas más tarde, fiscalía confirmó que fue un hombre el que falleció en el lugar. Hay tres detenidos, uno de ellos internado fuera de peligro.

Tras el violento episodio, efectivos policiales acudieron rápidamente al sitio y desplegaron un operativo para asegurar el área. El sector fue acordonado con el objetivo de preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

Enfrentamiento zapala

Se ordenó la autopsia y se detuvo a tres hombres

En ese contexto, personal de Criminalística llevó adelante distintas tareas para recolectar evidencias que ayuden a esclarecer cómo se desarrollaron los hechos. Las pericias serán clave para reconstruir la mecánica del enfrentamiento.

De manera paralela, la Policía avanzó con la toma de testimonios a vecinos del barrio, quienes podrían aportar información relevante sobre lo ocurrido y las circunstancias previas al ataque.

En el caso trabaja la fiscal Laura Pizzipaulo en conjunto con la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal (MPF) Claudia Brazzola, y personal de la Policía provincial.

La fiscal requirió que se haga la autopsia en el cuerpo médico forense en la Ciudad Judicial de Neuquén, y prevé tener los resultados preliminares durante la jornada de mañana.

Además dispuso la detención de tres hombres, de entre 26 y 35 años, quienes son sospechosos de haber participado en el hecho.

Enfrentamiento zapala (2)

La teoría del caso

De acuerdo a la información preliminar, el homicidio fue cometido alrededor de las 12.30 en el barrio Antena. Se produjo una discusión entre la víctima y un grupo de tres hombres -con uno de ellos tendría problemas previos- y en ese contexto fue agredida a golpes y herida mediante puñaladas.

Entre las medidas adoptadas, la fiscal del caso y la asistente letrada dispusieron que en el lugar trabaje personal de Criminalística de la Policía provincial, y están realizando entrevistas a distintas personas que presenciaron el hecho.

Quién era el hombre que murió

Los tres detenidos permanecerán en esa situación al menos por 24 horas en principio, hasta que se establezca con mayor precisión la participación que tuvo cada una de ellas y la causa del deceso de la víctima. El hombre fallecido fue identificado por la Policía provincial como Cárdenas Mena Emanuel Alexander

Enfrentamiento zapala (3)

Otro caso: apuñaló a un hombre tras discutir y quedó acusado de homicidio tras la muerte de la víctima

La fiscalía reformuló cargos diez días atrás contra el presunto responsable de un homicidio. Se trata de un hombre que apuñaló a otro tras una discusión en el barrio Toma 7 de Mayo. La víctima murió cinco días después de la agresión.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry reformularon este jueves los cargos contra un hombre, identificado como "P.D.S.", a quien ahora le atribuyen haber cometido un homicidio, luego de que la víctima a la que había atacado muriera como consecuencia de la herida que le provocó en enero pasado.

La reformulación se realizó a partir de la incorporación del informe de autopsia a la investigación, que permitió confirmar la relación entre la lesión provocada y el fallecimiento. Hasta el momento, el hecho estaba calificado como lesiones gravísimas.

imagen

Según la teoría del caso, el 25 de enero, alrededor de la 1 de la madrugada, el imputado se presentó en el domicilio de la víctima, Juan Carlos Barrera, ubicado en el barrio Toma 7 de Mayo de la ciudad de Neuquén. Tras golpear el portón e ingresar al patio delantero, mantuvo una breve discusión con el hombre y luego lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida en el tórax.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Heller y luego al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta que murió el 30 de enero.

De acuerdo a la acusación fiscal, el informe forense determinó que la lesión de arma blanca con compromiso cardíaco fue el hecho inicial que derivó en una serie de complicaciones médicas que finalmente provocaron la muerte.

Por estos hechos, la fiscalía le atribuyó al imputado el delito de homicidio simple, en carácter de autor.