Crimen en Zapala: acusan a tres hombres por un ataque en grupo que terminó en muerte

La víctima fue perseguida y atacada con un cuchillo en plena calle. Los imputados cumplirán prisión domiciliaria por tres meses.

La Justicia avanzó en la investigación por un homicidio ocurrido en Zapala y formalizó la acusación contra tres hombres señalados como autores de un ataque conjunto que terminó con la muerte de una persona en plena calle. La fiscalía describió una agresión violenta, sostenida y coordinada.

El hecho tuvo lugar el último sábado, cerca de las 12:40, en calle Liniers al 1800. En ese punto de la ciudad, los imputados —identificados como A.D.V., B.O.V. y M.A.M.— interceptaron a la víctima y comenzaron una persecución que terminó en un brutal ataque.

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, los tres hombres lograron alcanzar al damnificado, lo redujeron y lo agredieron tanto con golpes como con un cuchillo tipo carnicero. El informe de autopsia reveló que la víctima presentaba entre 22 y 25 heridas cortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo. La lesión que provocó la muerte fue una herida penetrante en el tórax que derivó en un hemoneumotórax.

Tras la agresión, los sospechosos intentaron escapar del lugar, pero fueron demorados por un efectivo policial que se encontraba en la zona, lo que permitió su inmediata detención y el inicio de las actuaciones judiciales.

Dos muertos Zapala

Cómo fue la acusación

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto a su equipo, imputó a los tres hombres por el delito de homicidio doblemente agravado. La calificación contempla que el hecho fue cometido con la participación premeditada de más de una persona y en un contexto de alevosía, es decir, aprovechando la indefensión de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el ataque fue coordinado y que la víctima no tuvo posibilidades reales de defensa. La acusación se formuló en calidad de coautores.

Para respaldar la imputación, se incorporaron testimonios de personas que presenciaron el episodio, el informe preliminar de autopsia, el secuestro del arma blanca utilizada y otras evidencias recolectadas en las primeras horas de la investigación.

Enfrentamiento zapala

En cuanto a las medidas cautelares, la fiscalía solicitó que los imputados cumplan prisión domiciliaria por un plazo de tres meses. El pedido se fundamentó tanto en la necesidad de resguardar a los testigos como en la falta de cupos disponibles en unidades de detención para dictar prisión preventiva.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo hizo lugar al planteo y dispuso la prisión domiciliaria para los tres acusados. La medida incluye el uso de tobilleras electrónicas y controles policiales periódicos.

El magistrado consideró que existen riesgos procesales, especialmente vinculados a la posibilidad de entorpecer la investigación o influir sobre testigos clave.

El hombre fallecido fue identificado por la Policía de Neuquén como Emanuel Alexander Cárdenas Mena.

Una causa que sigue en marcha

La investigación continuará en las próximas semanas con la recolección de más pruebas y la profundización de las pericias. La fiscalía buscará consolidar la acusación de cara a las siguientes etapas del proceso judicial.

Por el momento, los tres imputados permanecerán bajo arresto domiciliario mientras avanza la causa, que busca determinar qué circunstancias originaron el brutal ataque que terminó con la vida del joven atacada.