Causó lesiones gravísimas manejando un colectivo, pidió una probation y la Justicia la rechazó

Un chofer de la empresa COLE está bajo escrutinio por haber atropellado a una mujer en diciembre de 2024. La víctima tuvo que pasar por una amputación.

La jueza de garantías Carina Álvarez rechazó que un chofer de la empresa COLE , imputado por provocar lesiones gravísimas a una mujer mientras conducía un ómnibus, accediera a una suspensión de juicio a prueba .

La propuesta, presentada por el Ministerio Público Fiscal y la defensa, incluía como regla de conducta una inhabilitación parcial para conducir y que, de esta forma, pudiese seguir trabajando como chofer. “Es descabellado pensar que el señor pueda manejar un transporte escolar y no pueda usar los fines de semana su vehículo particular”, sostuvo la magistrada.

La suspensión de juicio a prueba o probation es un mecanismo legal en Argentina que permite suspender el proceso penal por 1 a 3 años para delitos menores, evitando la cárcel y la condena. Si el imputado cumple reglas de conducta y repara el daño, se extingue la acción penal sin dejar antecedentes, cumpliendo fines reparadores y de rehabilitación

El hecho por el que se imputa al chofer

El hecho ocurrió en diciembre de 2024 cerca del mediodía. F.N.Y. conducía un colectivo sobre calle Jujuy y, al llegar a la intersección con San Martín, dobló a la izquierda e impactó a una mujer. A raíz del golpe, la mujer cayó sobre el pavimento y las ruedas duales traseras pasaron sobre sus piernas.

Un Cole atropelló a una mujer en Neuquén.jpg Gentileza @lavozdelneuquen

Debido al radio de giro, el conductor no pudo seguir avanzando, maniobró en reversa y volvió a pisar a la mujer dos veces más. Producto del siniestro, debieron amputar su pierna izquierda.

Los argumentos que puso la defensa

En una audiencia realizada el viernes pasado, el defensor Leandro Seisdedos explicó que la intención de la propuesta “era que no se afectara su trabajo diario porque es sostén de familia” y que la inhabilitación fuese parcial para poder seguir trabajando como chofer de transporte escolar, tarea que desempeña actualmente, ya que se jubiló como empleado de la empresa de transporte urbano.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, fue la encargada de exponer las reglas de conducta que incluían, además de la inhabilitación parcial, cursos de manejo y horas de trabajo comunitario.

La razón del rechazo

La jueza sostuvo que no estaban cumplidos los requisitos de admisibilidad de la figura dispuesta en el artículo 108 del Código Procesal Penal de Neuquén. Explicó que si bien “estamos obligados a esforzarnos para que las partes resuelvan el conflicto antes del juicio, esto no puede hacerse a cualquier precio, forzando la ley”.

SFP Ciudad Judicial (3) Sebastián Fariña Petersen

La persecución penal puede suspenderse cuando al imputado puede corresponderle una pena de ejecución condicional (hasta 3 años) y no se trate de un delito doloso imputado a un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

En ese sentido, citó jurisprudencia nacional y provincial acerca de la procedencia de la probation en este tipo de delitos, e indicó que “exigen como presupuesto una regla de conducta que si bien no está prevista, está inserta en la modalidad comisiva del delito y que es la autoinhabilitación para conducir vehículos automotores”.

“Esta regla de conducta, asumida voluntariamente, debe ser absoluta, no puede estar condicionada, la realidad económica del acusado no es argumento para no cumplir con las exigencias que se han dispuesto jurisprudencialmente para alcanzar este tipo de beneficio”, añadió.