Un hombre irá a juicio acusado de abusar de sus dos hijastras en distintas ciudades

Según la fiscalía, los abusos ocurrieron entre 2017 y 2024, en distintos contextos. Se lo llevará a juicio por cuatro hechos.

La investigación por el hecho fue llevada adelante por la fiscalía de Chos Malal.

Un hombre irá a juicio ante un tribunal colegiado por pedido de la fiscalía, acusado de abusar de sus dos hijastras en Loncopué y en Neuquén cuando eran adolescentes. Así se dispuso esta semana.

El pedido lo hizo la fiscal del caso Natalia Rivera durante una audiencia que comenzó el miércoles y concluyó hoy jueves, en la que requirió que intervenga en el debate un tribunal de tres integrantes.

El acusado es "L.C." y, de acuerdo con el relato de Rivera, la primera imputación comprende al menos tres hechos cometidos entre abril de 2017 y diciembre de 2020, en Loncopué. Allí, en tres oportunidades, cometió abusos que se encuadran en la figura de abuso sexual simple.

La segunda imputación abarca un hecho respecto de la misma víctima. Entre febrero de 2023 y el mismo mes del año siguiente, la desvistió y abusó de ella en un sector de la meseta de Neuquén capital.

El tercer y el cuarto hecho que describió Rivera se refieren a la otra víctima, hermana de la primera. Entre el 25 de diciembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023, en un domicilio de Neuquén. El acusado ingresó a la vivienda, donde vivían las adolescentes junto a la expareja del imputado, y abusó sexualmente de la víctima.

Finalmente, la fiscal le atribuyó un cuarto hecho. Fue entre el 26 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024, cuando condujo a un sector de la meseta de Neuquén con esta segunda víctima como acompañante. Allí, la sometió a un hecho que la fiscal encuadró como abuso sexual gravemente ultrajante, pero sobre el cual la defensa pidió quitar el agravante.

Tras la descripción de los hechos, el juez Lisandro Borgonovo tuvo por controlada la acusación por abuso sexual simple en calidad de delito continuado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal respecto de la primera víctima; y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual simple (de acuerdo con el pedido de la defensa) respecto de la segunda. Bajo esta calificación irá a juicio el presunto abusador.

La querellante institucional acompañó la imputación de la fiscalía y el pedido para que el juicio se desarrolle ante un tribunal colegiado.

Además de fijar la calificación mencionada, el juez dictó la intervención de un tribunal colegiado. La fecha del juicio deberá ser fijada por la Oficina Judicial.

Un presunto abusador quedó detenido tras amenazas a la víctima

Días atrás, un presunto abusador de Junín de los Andes fue acusado por aprovecharse de la confianza que le dio una familia y así cometer abusos contra una niña por al menos dos años. Las amenazas recibidas por la madre de la víctima y su rebeldía en otra causa ocasionaron lo llevaron a quedar detenido mientras avanza la investigación.

El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos al hombre por al menos tres hechos durante una audiencia que se realizó el jueves. La acusación la realizó junto a la asistente letrada Elizabeth Pellicer.

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF) es que los hechos fueron cometidos entre el 14 de marzo de 2021 y el 14 de marzo de 2023, en el interior de una vivienda en la que el imputado (identificado como "J.S.G") se quedó por tener un vínculo de amistad con el entorno familiar de la niña, y luego de que le ofrecieran un lugar para dormir.

El primero de los abusos sexuales lo cometió la primera noche en la que se quedó en la vivienda, mientras la niña dormía. El segundo también fue de noche, en la habitación donde la niña dormía, tras meterse en su cama, al igual que el tercer hecho.

“Si decís algo, le va a pasar algo a tu familia”, le dijo a la niña tras cometer los abusos, según precisaron el fiscal del caso y la asistente letrada.

Además, la asistente letrada planteó que “en las mismas circunstancias de tiempo y lugar, el acusado de manera continuada y reiterada, mientras la víctima estaba en la casa, abusó de ella mediante tocamientos”.

Por todo esto, el delito que le atribuyeron a "J.S.G" fue abuso sexual con acceso carnal (tres hechos) y abuso sexual simple continuado, en concurso real y en carácter de autor.