El entrenador de Independiente estalló tras la derrota por Copa Sudamericana: "¿Cómo no me va a preocupar?"

El rojo de Avellaneda no levanta cabeza y perdió 1-0 contra la U de Chile por el certamen sudamericano.

Independiente volvió a sufrir un nuevo revés futbolístico con la derrota por 1-0 ante la U de Chile por Copa Sudamericana y profundizó su mala racha de la cual no puede salir y despierta cierto enojo entre los hinchas como también en el propio entrenador Julio Vaccari al ver que el equipo ha bajado el nivel considerablemente en comparación al torneo anterior.

Luego de la derrota, el entrenador se sentó en conferencia de prensa y fue claro con su preocupación por el rendimiento de sus dirigidos: "La falta de triunfos, la pucha... ¿Cómo no me va a preocupar? Uno entiende que esto es fútbol y se vive del resultado, de ganar. Ni siquiera cuando empato me pongo contento. Son preguntas que no se deberían hacer".

Por otra parte analizó: "Fue un partido muy parejo. El empate hubiera sido lo justo pero el fútbol es así". Luego de afirmar que necesitan mejoras, afirmó: "Estaría bueno, para lo que el equipo produce, patear al arco".

"LA FALTA DE TRIUNFOS, LA PUCHA, COMO NO ME VA A PREOCUPAR" Independiente sigue sin poder ganar y esto dijo Vaccari sobre la situación.



"Poder finalizar con mayor claridad ese tipo de situaciones, mejorar en la faceta del orden, el intento", dijo el DT del rojo y agregó: "Si nosotros pateamos 15 veces y sólo cuatro van al arco, es complicado. Tenemos que seguir trabajando para que esa situación mejore y tener más decisión a la hora de convertir".

Más tarde en su relato contó sobre el funcionamiento del equipo, Vaccari dijo que "tiene armas y muchas cosas para darlo vuelta en casa" y se mostró confiado para el partido de vuelta: "Lo ha demostrado. Cuando el equipo juega, fluye, lo hace muy bien. Lo que deberíamos hacer es concretar más situaciones".

"Te invito a que revises el partido defensivo de Fede. Es verdad que no tuvo tanta participación y claridad en la parte ofensiva, pero revisá la parte defensiva. Marcó a Assadi y en la mayoría de los duelos se pudo imponer. Cuando le tocó ir a jugar contra los laterales izquierdos, que lo hacía en desventaja, también lo hizo muy bien", defendió al defensor Federico Vera.