No se guardaron nada: la fuerte pelea de Doman y "Duka" por Independiente en un streaming

La furia se desató cuando hablaron del club y su relación con el sindicalista Hugo Moyano, expresidente del club. Uno de ellos se retiró del lugar.

La pantalla del streaming Cónclave se encendió con un fuerte cruce entre dos expresidentes de Independiente de Avellaneda que terminó en un escándalo . Tanto es así que uno de los protagonistas del tenso enfrentamiento optó por levantarse y retirarse de la mesa al no resistir el intercambio de idas.

Todo ocurrió entre Ducatenzeiler, presidente desde el 2002 hasta 2005, y Fabián Doman , quien supo ser presidente del club en 2022 luego de ganar las elecciones con más del 70% de los votos. El tenso diálogo entre las partes comenzó cuando se refirieron a la relación que mantuvieron con el otro ex presidente del club y sindicalista Hugo Moyano.

"Yo lo considero un gran amigo a Fabián. Le tengo un gran cariño. Es un tipo muy inteligente. Lo único que nos separa es Independiente” , expresó Duka, quien también lideró un streaming, y agregó: “Cuando se postulaba como presidente de Independiente , a mí Hugo Moyano me dijo que no se quería reunir con vos (Fabián Doman) porque eras de la CIA. Si no sos servicio de la CIA en Estados Unidos, ¿estás con el FBI?”,

Por el cruce de Fabián Doman con Andrés Ducatenzeiler pic.twitter.com/FlSBScqYHu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 12, 2025

Mientras la conversación subía de tono, Doman contestó: “Es una historia larga. ¿Vos le crees a Hugo Moyano?". Por otra parte Duka afirmó: “Yo logré que te reúnas con Moyano. Después lo traicionaste… No hablemos más de Independiente porque vamos a terminar mal”.

“No, yo nunca laburé para nadie. Vos laburaste para todos. Yo nunca en mi vida tuve jefe, amigo. Si vas a picar, picamos ahora”, completó Ducatenzeiler por lo que Doman esbozó: “Si quieren, me levanto y me voy”. Luego de abrir la posibilidad, Doman finalmente se retiró de la programación.

Contexto

Luego del final de la gestión del mencionado Moyano, el conductor de televisión asumió a la cabeza de la directiva que hoy comanda a Independiente, pero renunció en medio de la crisis económica e institucional que acechaba a la institución. Iban apenas seis meses de mandato cuando en abril de 2023 Doman decidió dejar el club de Avellaneda.

Por su parte, "Duka" fue el último presidente campeón de un torneo local con Independiente en 2003. Fue muy criticado por sus manejos cuando era titular en el Rojo, varios de los cuales fueron contados por el propio protagonista, como emitir cheques sin fondos para pagarle a los jugadores.

En los últimos años, Ducatenzeiler se transformó en uno de los Youtubers más famosos del país, primero acompañando a Flavio Azzaro en "El Loco y el Cuerdo" y luego con su propio canal.