⁠Refuerzo de lujo: Independiente cerró la llegada de un campeón del mundo para reforzar el plantel

Un jugador se cansó de Independiente y apuntó contra la dirigencia: "Son poco serios"

Los últimos años de Independiente como institución han traído consigo más de un dolor de cabeza para los jugadores que vistieron, o incluso aquellos que aún continúan, por los malos manejos que en algunos casos influyeron directamente en el aspecto salarial generando grandes demoras que profundizaron enojo en algunos futbolista.

Agobiado por la situación algunos jugadores decidieron seguir su carrera futbolística en clubes donde haya un mayor orden. El lateral derecho Álvaro Angulo, quien fue una pieza clave para el entrenador Julio Vaccari, es uno de los casos que al ver una nueva oportunidad con regularidad pegó el portazo y se sumó a Pumas de México. En diálogo con ESPN, el jugador destrozó a la dirigencia del rojo por su salida del club.

"Me dijeron 'ahora no tenemos plata, estamos pagando algunas demandas. Y yo les dije: 'es que nosotros pactamos algo'. Pasó marzo, ya estábamos en junio y no me habían pagado ni siquiera lo de marzo. Les dije que se pusieran al día y yo me quedaba sin ningún problema", contó sobre la situación y agregó: "Después de que vi que le daban mucha vuelta a la situación y todo eso, me senté con el presidente y le dije: 'yo creo que ustedes no van a llegar a pagarme lo que me deben, sentémonos a escuchar las propuestas que vienen desde afuera. Y para que el hincha también esté tranquilo, después de todo ese ida y vuelta que hubo en Independiente, yo sí les dije a los directivos: 'no quiero quedarme aquí, ustedes son poco serios, sé que no me van a pagar, aunque me quede'. Entonces lo mejor que puedo hacer para mi familia y mi tranquilidad es irme de Independiente".

"LES DIJE QUE SON POCOS SERIOS Y QUE LO MEJOR QUE PODÍA HACER ERA IRME DE #INDEPENDIENTE. NO SÉ SI LO TOMARON MAL, OJALÁ PUEDA EQUIVOCARME EN ESTO, PERO CREO QUE QUERÍAN ESTO".

Álvaro ANGULO, en ESPN Colombia.



Álvaro ANGULO, en ESPN Colombia. pic.twitter.com/2QL7AqXZtc — Ecos Del Rojo (@EcosdelRojo) August 3, 2025

"Ni siquiera sé si lo tomaron mal. Ojalá pueda equivocarme, pero si ellos se comportaron así al final creo que ellos querían eso: que yo me desprendiera de Independiente, pero siendo yo el responsable, como lo hicieron todo este tiempo", cerró en su diálogo.