El enojo de Vaccari tras la eliminación de Independiente en la Copa Argentina: "Para muchos somos un desastre"

Luego de la derrota el entrenador del Rojo Julio Vaccari expresó sus sensaciones sobre la inesperada eliminación: "La sensación es amarga, en mi interior es amarga". Sin embargo más allá que no encuentra buen rendimiento descartó que sea un mal momento: "Momento difícil fue cuando agarré. Ese era una momento difícil, que si perdíamos cinco partidos más íbamos a pelear por el descenso; arrancamos y no sabíamos si llegaban los refuerzos, cuándo, cómo, de qué manera. Ese era un momento difícil", dijo y agregó: "Y son esos los momentos que más me gustan, que más disfruto como entrenador. Es algo inexplicable, pero una adrenalina que se siente en el cuerpo, algo que realmente a mí me atrapa mucho. Donde más ganas me da de ser entrenador".