En medio del mal momento de Independiente, Julio Vaccari recibió una dura exigencia de Bochini

A pesar de que el torneo pasado había tenido una buena imagen, el Independiente de Julio Vaccari no arrancó bien este torneo.

El empate 2-2 ante Sarmiento en el debut, seguido por derrotas ante Talleres (1-2) y Gimnasia de La Plata (0-1), encendieron las alarmas entre los hinchas y también entre las figuras históricas del club. "Independiente no arrancó como toda la gente esperaba, porque había terminado bien, llegó a la semifinal con Huracán. Todos pensábamos que iba a seguir de la misma manera, pero contra Sarmiento, Gimnasia y Talleres no tuvo buenos resultados ni tampoco el equipo jugó bien", analizó Ricardo Bochini en diálogo con DSports.

El máximo ídolo del club, que jugó 715 partidos entre 1972 y 1991, no dudó en marcar el contraste entre las expectativas generadas y el presente decepcionante: "Independiente necesita ganar algo, porque hace muchos años que no gana un campeonato, principalmente uno local. Pero también está participando de la Sudamericana y la Copa Argentina".

Esa Copa Argentina, justamente, se presenta ahora como una tabla de salvación. El Rojo se medirá con Belgrano por los octavos de final, en un duelo clave no solo por el título en juego, sino porque el torneo otorga un boleto a la próxima Copa Libertadores, un objetivo que aparece cada vez más lejano por la vía del campeonato local.

Bochini 2 Julio Vaccari

“Independiente necesita ganar algo”

Además, en el horizonte cercano espera un clásico con River, lo que eleva aún más la tensión dentro del plantel. A la falta de resultados, se suma una presión histórica que no perdona: "Con todos los jugadores que ha incorporado, más los que ya tenía, y considerando que el único que se fue es Angulo, tiene que ganar un campeonato. La gente hasta hace poco quería que el equipo mejorara, pero ahora tiene otras pretensiones: Independiente tiene que ser campeón", sentenció Bochini.

Frente a este panorama, Julio Vaccari no esquivó responsabilidades. Luego de la derrota ante Gimnasia, el DT fue autocrítico en conferencia de prensa: "No me gusta perder y acepto y asumo toda mi responsabilidad". Y aunque evitó hablar de candidatos en la previa del Clausura, el peso del escudo parece imponerse por sobre cualquier discurso prudente.

El ídolo del Rojo aún confía en que podrá revertir la situación: “Yo creo que ahora el técnico va a hacer algunos cambios y el equipo va a mejorar”, apuntó Bochini, dándole un voto de confianza. Pero el margen es cada vez más estrecho.