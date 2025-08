Un jugador se cansó de Independiente y apuntó contra la dirigencia: "Son poco serios"

"Me dijeron 'ahora no tenemos plata, estamos pagando algunas demandas. Y yo les dije: 'es que nosotros pactamos algo'. Pasó marzo, ya estábamos en junio y no me habían pagado ni siquiera lo de marzo. Les dije que se pusieran al día y yo me quedaba sin ningún problema", contó sobre la situación y agregó: "Después de que vi que le daban mucha vuelta a la situación y todo eso, me senté con el presidente y le dije: 'yo creo que ustedes no van a llegar a pagarme lo que me deben, sentémonos a escuchar las propuestas que vienen desde afuera. Y para que el hincha también esté tranquilo, después de todo ese ida y vuelta que hubo en Independiente, yo sí les dije a los directivos: 'no quiero quedarme aquí, ustedes son poco serios, sé que no me van a pagar, aunque me quede'. Entonces lo mejor que puedo hacer para mi familia y mi tranquilidad es irme de Independiente".