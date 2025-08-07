⁠Chicho Serna rompió el silencio tras ser echado de Boca: "Nos equivocamos"

Chicho Serna rompió el silencio horas después de haber sido despedido de su cargo en el Consejo de Fútbol que le había designado el presidente de Boca Juan Román Riquelme . En diálogo con la prensa, Serna expresó su tristeza: "Vengo acá a manifestar lo que está muy claro. Presentamos la renuncia y hasta hoy fui parte del club. No ha sido fácil. Quienes me conocen o me han aprendido a conocer saben lo que representa para mí y para mi familia este club, muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar".

Por otra parte confesó su dolor por la situación que le toca atravesar: “ Es un momento supremamente difícil, muy muy difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte del grupo de trabajo y agradecí y di todo, hoy también tengo que decir que di todo ”.

Por otra parte el colombiano Serna envió un mensaje a los simpatizantes xeneize : “ A los hinchas, los quiero mucho , les agradezco el cariño que a diario me siguen entregando. Quiero ofrecerles mis disculpas a las personas con las que seguramente me he equivocado, no dejo de ser humano, pero siempre con la cabeza arriba, mirando a los ojos, porque es la manera que me ha caracterizado, es mi forma de vivir. Se tomó esta decisión y ahora a ver qué pasará en mi nueva etapa de vida. Nos tomamos varios días para encontrarle la vuelta, me han ofrecido estar en otro área del club y tomé la decisión de no aceptarlo, porque no sería conveniente. Vine a agradecer a todos y a decir que esto ya tuvo su fin. Es así la vida y ya, me tocó . Gracias”.

El polémico comunicado de Boca anunciando la salida de Serna y Cascini

Un par de horas después de que trascendiera extraoficialmente, Boca concretó desde lo formal la disolución del Consejo de Fútbol, al anunciar en sus cuentas oficiales las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini. Ninguno de los dos continuarán en el club, algo que quedó ratificado con la publicación en redes sociales.

Pero más allá del anuncio, a muchos hinchas les cayó mal la forma en la que se valoró a los exjugadores y luego dirigentes del club de la Ribera.

En el comunicado oficial, se destacan los seis títulos obtenidos entre 2020 y 2023 y la promoción de juveniles del club.

Cabe recordar que en ambos casos, tanto el colombiano como el exIndependiente fueron campeones de América y del mundo con la camiseta azul y oro en 2000 y 2003 respectivamente.

Una tarea floja

"Chicho" y "el Mosquito" asumieron su cargo a fines de 2019, cuando el entonces recientemente electo como vice, Juan Román Riquelme, armó el Consejo de Fútbol para tener gente de confianza a su lado.

En esos cuatro años de gestión, el xeneize obtuvo algunos títulos importantes y llegó a la final de la Copa Libertadores, aunque también protagonizó varios escándalos. Uno de ellos fue en la Copa Libertadores 2021, cuando el plantel y los dirigentes se agarraron a piñas tras quedar eliminados ante Atlético Mineiro, luego de un arbitraje adverso.

El conflicto constante con los jugadores que se fueron, la conformación de los planteles, la elección de la mayoría de los entrenadores y el manejo de la comunicación fueron algunos de los varios problemas que tuvo Boca en estos años.

La falla más notable fue cuando el Consejo de Fútbol no anotó correctamente a los refuerzos para la serie de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, a mediados del año pasado.

En términos de gestión, el xeneize obtuvo mejores resultados que el trabajo que se hizo con el plantel profesional.

Esta realidad, además, contrasta con el resto de las disciplinas, donde las comisiones y subcomisiones de cada deporte se han profesionalizado y los equipos que compiten han obtenido varios títulos nacionales e internacionales.

El comunicado oficial de Boca

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años.

Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división.

Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Club Atlético Boca Juniors

6 de agosto de 2025".