Del centro al aeropuerto y a Cipolletti: cuánto cuesta tomar un Uber en Neuquén

Los viajes en la aplicación van ganando terreno entre los neuquinos y pueden costar hasta la mitad que un taxi.

Desde su llegada a Neuquén hace unos meses Uber generó gran polémica. Mientras algunos se pronuncian a favor y utilizan la aplicación regularmente, hay quienes siguen eligiendo el servicio tradicional de taxis. La diferencia de precios es uno de los factores a la hora de elegir.

La crítica a las aplicaciones de traslados de pasajeros proviene principalmente de los taxistas, quienes acusan competencia desleal, ya que los requisitos no son iguales y no pueden competir en la tarifa. Conductores y propietarios de taxis observan una baja considerable en el trabajo desde que Uber arribó en la región. Se estima que los viajes se redujeron un 60 por ciento, mientras que la recaudación bajó alrededor de un 40%.

Uno de los beneficios de la aplicación Uber, es la posibilidad de elegir entre distintas alternativas según las preferencias y el bolsillo del pasajero. Mientras que UberX resulta la opción más económica, también se puede optar por Uber Comfort, que selecciona vehículos más modernos y los conductores deben contar con 100 viajes cumplidos, alcanzando una puntuación mayor a 4.85. Además, con esta alternativa, el usuario puede regular la temperatura del aire acondicionado desde la app o elegir si desea viajar sin tener que conversar con el chofer.

Por otro lado, también existe la posibilidad de elegir un traslado en taxi desde la misma plataforma. De esta manera, los usuarios pueden elegir entre cualquiera de las opciones disponibles.

Uber vs taxi: cuánto cuesta cada uno

Las tarifas y valores en la aplicación pueden variar de acuerdo a varios factores: el horario, la demanda de viajes y la cantidad de conductores que se encuentren operativos.

Un día de semana por la tarde, un viaje desde el monumento San Martín hasta el Paseo de la Costa, tiene un valor aproximado de $5.155 con la opción UberX y $5.615 la alternativa Comfort. Mientras que el mismo recorrido en taxi cuesta casi el doble, entre 8.772 y 11.010 pesos.

uber mujeres generica (3).png En la aplicación de Uber se puede elegir viajar en taxi.

Para ir desde el mismo punto de partida hasta el Aeropuerto de Neuquén cuesta $12.774 en la aplicación, si es un viaje Comfort. El mismo trayecto pero en taxi, parte en $17.929 y puede llegar a alcanzar los $23.220.

Un traslado desde el centro neuquino hasta la plaza San Martín de Cipolletti, cuesta $8.689 en UberX y $10.146. Ese recorrido en taxi oscila entre 15.944 y 20.573 pesos.

Las regulaciones que dispuso Neuquén

Algunas semanas atrás, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la ordenanza que regula el funcionamiento de servicios de transporte privado de pasajeros mediante plataformas tecnológicas. De esta forma, Uber, Cabify, Didi y aplicaciones similares, pueden funcionar en la ciudad mediante el cumplimiento de determinadas normas.

Una de las principales medidas, es que los vehículos deberán estar inscriptos en el municipio, pagar una licencia, contar con el seguro correspondiente y no superar la antigüedad permitida de siete años. Además de estar en perfectas condiciones mecánicas, el auto debe exhibir una oblea identificatoria y contar con sistemas de calefacción y aire acondicionado.

uber.jpg

En cuanto a los conductores, deben registrarse y cumplir con condiciones similares a las exigidas al transporte público: portación de licencia profesional, certificados de antecedentes y capacitación obligatoria en seguridad vial y atención al usuario.

Respecto a las empresas tecnológicas, también deben cumplir con algunas obligaciones, entre ellas inscribirse en un registro municipal, pagar una tasa anual de 15 millones de pesos y presentar garantías de cumplimiento.