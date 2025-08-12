La millonaria cifra por la que River vendió un porcentaje del pase de Santiago Simón

El jugador surgido de las inferiores del Millonario no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en este semestre.

A dos días de que River visite a Libertad en Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, llegó al Millonario una oferta seductora para dejar ir a Santiago Simón , uno de los futbolistas que Marcelo Gallardo no iba a tener en cuenta para este semestre.

El club interesado es el Toluca mexicano, que es dirigido por el Turco Mohamed y viene de consagrarse campeón en la última Liga MX, donde venció al América en la final.

El volante tiene contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2026, pero forma parte de la lista de jugadores a los que el Muñeco les comunicó que correrán desde atrás en su consideración. Con esa certeza fue que comenzó a buscar nuevos rumbos y, tras algún interés de clubes del medio local, la oferta de México fue la que logró satisfacer a la dirigencia.

image

Toluca pagará cerca de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase del jugador surgido de las inferiores y esto habilitará a River a sumar un nuevo refuerzo antes del 31 de agosto. El mediocampista deja al Millonario luego de disputar 146 partidos, anotar seis goles, sumar 17 asistencias y ganar cinco títulos.

Por otra parte, MatÍas Rojas, que se encuentra en una situación similar, tiene ofertas fuertes de la MLS y en los próximos días podría ponerle fin a su paso por el Millonario.

El emotivo mensaje de un jugador de River luego de una impactante noticia

Germán Pezzella sufrió una dura lesión en el último encuentro de River ante Independiente de Avellaneda que inevitablemente lo dejará por meses afuera de las canchas por lo que la doble fecha de la Selección argentina quedará lejos para el defensor central de Bahía Blanca.

image

El defensor de 34 años tuvo que retirarse del partido por una rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda que lo marginará del fútbol entre siete y nueve meses que demandará la recuperación de la compleja lesión. Horas más tarde de haber sido notificado de la gravedad del daño, Pezzella dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales el cual se plagó de mensajes en apoyo.

"Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto", comenzó escribiendo el jugador millonario junto a una imagen propia durante un partido en colores blanco y negro. Sumado a esto, agradeció por el apoyo brindad: "Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto".

Ante este posteo algunos jugadores campeones del mundo le dejaron su mensaje al jugador para afrontar la recuperación. "Muchas fuerzas Ger!! Vamos dale!!", escribió Lisandro Martínez en los comentarios al igual que Cuti Romero que esbozó: "Vamos Ger !!! Mucha fuerza amigo".