El emotivo mensaje de un jugador de River luego de una impactante noticia

Germán Pezzella sufrió una dura lesión en el último encuentro de River ante Independiente de Avellaneda que inevitablemente lo dejará por meses afuera de las canchas por lo que la doble fecha de la Selección argentina quedará lejos para el defensor central de Bahía Blanca.

El defensor de 34 años tuvo que retirarse del partido por una rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda que lo marginará del fútbol entre siete y nueve meses que demandará la recuperación de la compleja lesión. Horas más tarde de haber sido notificado de la gravedad del daño, Pezzella dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales el cual se plagó de mensajes en apoyo.

" Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto ", comenzó escribiendo el jugador millonario junto a una imagen propia durante un partido en colores blanco y negro. Sumado a esto, agradeció por el apoyo brindad: "Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto".

Pezzella

Ante este posteo algunos jugadores campeones del mundo le dejaron su mensaje al jugador para afrontar la recuperación. "Muchas fuerzas Ger!! Vamos dale!!", escribió Lisandro Martínez en los comentarios al igual que Cuti Romero que esbozó: "Vamos Ger !!! Mucha fuerza amigo".

Gallardo descontento: la fuerte autocritica del entrenador tras el empate con Independiente

Marcelo Gallardo no anduvo con rodeos tras el empate de River con Independiente de Avellaneda en condición de visitante y fue claro al demostrar su descontento por el trabajo hecho por el equipo. En conferencia de prensa el entrenador hizo una fuerte autocrítica: "Creo que el punto fue lo más rescatable de la noche para nosotros. No hicimos lo que nosotros queríamos hacer”.

“Las intenciones que teníamos no las pudimos ejecutar ante un Independiente que tuvo una energía en el juego diferente. Fue superior por momentos y Armani respondió bien. Eso es lo más destacable del partido. Lo único es eso, no haber perdido, pero no es nuestra intención conformarnos con esto”, sentenció Gallardo con contundencia.

Por otra parte se refirió sobre los jugadores con los que no puede contar por diferentes lesiones: "Son varios los lesionados tuvimos una muy mala racha que continuó con la lesión de Germán. No solamente fue la de Germán, la de Martínez Quarta no hace mucho. La de Salas, la de Driussi. No solo en la zona central sino diferentes futbolistas que por distintos motivos estamos en ese proceso de recuperación para ver cómo van evolucionando". Cabe recordar que son siete los jugadores lesionados: Driussi, Salas, Meza, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Portillo y Pezzella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1954343074374582551&partner=&hide_thread=false "LO ÚNICO QUE SE DESTACA ES NO HABER PERDIDO"



Marcelo Gallardo y su sinceridad sorbe el rendimiento de sus dirigidos en el empate 0-0 ante #Independiente. pic.twitter.com/pm7OcZVNlH — TyC Sports (@TyCSports) August 10, 2025

En su relato profundizó sobre el central chileno: "Lo de Paulo Díaz estos días estuvo con la rodilla inflamada, no se sentía bien y veremos su evolución para el jueves. Son cosas que uno no puede controlar. Lo de Germán, veremos para esperar los resultados del estudio pero veremos que nos va a llevar",

Sumado a esto, el entrenador se refirió a la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores que jugará el próximo jueves: “Libertad será un equipo que buscará hacer el mejor partido posible ante su gente. Nosotros, de acuerdo a lo que hicimos hoy, tenemos que mostrar una postura diferente. Eso es lo que más me preocupa u ocupa, mejor dicho, más allá del rival: es cómo nosotros vamos a afrontar esa serie y de acuerdo a lo que tenemos en la cabeza tenemos que ir a hacer un partido mejorando muchísimo lo que fue la actuación de hoy”.