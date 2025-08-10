⁠Gallardo descontento: la fuerte autocritica del entrenador tras el empate con Independiente

El entrenador de River no se guardó nada en conferencia de prensa y analizó el resultado frente al rojo.

Marcelo Gallardo no anduvo con rodeos tras el empate de River con Independiente de Avellaneda en condición de visitante y fue claro al demostrar su descontento por el trabajo hecho por el equipo. En conferencia de prensa el entrenador hizo una fuerte autocrítica: "Creo que el punto fue lo más rescatable de la noche para nosotros. No hicimos lo que nosotros queríamos hacer” .

“Las intenciones que teníamos no las pudimos ejecutar ante un Independiente que tuvo una energía en el juego diferente. Fue superior por momentos y Armani respondió bien. Eso es lo más destacable del partido. Lo único es eso, no haber perdido, pero no es nuestra intención conformarnos con esto”, sentenció Gallardo con contundencia.

Por otra parte se refirió sobre los jugadores con los que no puede contar por diferentes lesiones: "So n varios los lesionados tuvimos una muy mala racha que continuó con la lesión de Germán. No solamente fue la de Germán, la de Martínez Quarta no hace mucho. La de Salas, la de Driussi. No solo en la zona central sino diferentes futbolistas que por distintos motivos estamos en ese proceso de recuperación para ver cómo van evolucionando". Cabe recordar que son siete los jugadores lesionados: Driussi, Salas, Meza, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Portillo y Pezzella.

"LO ÚNICO QUE SE DESTACA ES NO HABER PERDIDO"



Marcelo Gallardo y su sinceridad sorbe el rendimiento de sus dirigidos en el empate 0-0 ante #Independiente.

En su relato profundizó sobre el central chileno: "Lo de Paulo Díaz estos días estuvo con la rodilla inflamada, no se sentía bien y veremos su evolución para el jueves. Son cosas que uno no puede controlar. Lo de Germán, veremos para esperar los resultados del estudio pero veremos que nos va a llevar",

Sumado a esto, el entrenador se refirió a la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores que jugará el próximo jueves: “Libertad será un equipo que buscará hacer el mejor partido posible ante su gente. Nosotros, de acuerdo a lo que hicimos hoy, tenemos que mostrar una postura diferente. Eso es lo que más me preocupa u ocupa, mejor dicho, más allá del rival: es cómo nosotros vamos a afrontar esa serie y de acuerdo a lo que tenemos en la cabeza tenemos que ir a hacer un partido mejorando muchísimo lo que fue la actuación de hoy”.

"VIVÍ UN EPISODIO CON SAMPAIO HACE UN TIEMP. ESPEREMOS QUE DEL OTRO LADO TAMBIÉN SE HAYA REFLEXIONADO"



Gallardo, sobre el árbitro que dirigirá el cruce de #River ante #Libertad. En 2019, el Muñeco protagonizó un tenso cruce con el brasileño tras eliminar a #Boca en semis.

Insólito: Independiente le hizo dos goles a River en el clásico, pero no valió ninguno

River, que atravesaba un buen presente tras golear a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina, volvió a mostrar un flojo nivel y le alcanzó para empatar sin goles en el clásico contra Independiente en el Libertadores de América. De hecho, el elenco de Avellaneda fue superior y convirtió hasta en dos ocasiones, pero ambas conquistas fueron anuladas por posición adelantada: la segunda de ellas, que culminaba en tanto de Walter Mazzantti, generó dudas por lo fino de la acción.

La crónica del clásico entre Independiente y River

Si bien el clásico comenzó friccionado y disputado en la mitad de la cancha, River intentó tomar la iniciativa y Matías Galarza Fonda probó suerte con un remate que se fue desviado. Con el correr de los minutos, Independiente recuperó el balón y logró cortar los circuitos de juego de la visita, que perdió muchas pelotas a las espaldas de Enzo Pérez. Marcelo Gallardo, en simultáneo, se quejó con la terna arbitral por no darle fluidez al juego.

Ninguno de los elencos logró prevalecer y los creativos tuvieron poco espacio para brillar. Por ello, hubo abundancia de amonestaciones y pocas chances de riesgo: en la media hora inicial, el Rojo estuvo cerca de abrir el marcador con Matías Abaldo, refuerzo recién llegado, cuyo remate quedó en los guantes de Franco Armani.

ARMANI El arquero de River se encontró bien ubicado ante el remate de Abaldo





El local mejoró su producción ofensiva y un delicado pase de Luciano Cabral dejó solo a Walter Mazzantti. El ex delantero de Huracán quiso sacarse de encima a Franco Armani con un amague, pero el golero le adivinó la intención y se quedó con el balón. Mientras tanto, los de Núñez recibieron una mala noticia pensando en el duelo de ida de Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay: Germán Pezzella debió salir reemplazado con signos de dolor en la rodilla izquierda y entre lágrimas.

ESPECTACULAR CORTE DE ARMANI EN EL MANO A MANO ANTE MAZZANTTI





PEZZELLA consolado por sus compañeros en el banco de River





El Muñeco notó que a La Banda le faltaba frescura y dispuso el ingreso de Juan Fernando Quintero, al que le costó hacer pie y encontrar espacios. Para colmo, los corazones de los hinchas millonarios se paralizaron cuando Santiago Montiel convirtió un golazo de antología: Abaldo la bajó de cabeza y el ex Argentinos Juniors clavó una volea fantástica que se coló en el ángulo superior derecho. Sin embargo, la acción quedó anulada por una fina posición adelantada del delantero uruguayo, previa revisión del VAR.

EL GOLAZO QUE CONVERTÍA SANTIAGO MONTIEL ANTE RIVER La jugada fue anulada por offside previo de Abaldo





Al rato, con una visita acorralada, al Diablo le volvieron a ahogar el grito: Federico Vera apareció solo por su carril, sacó un buscapié al centro del área y Mazzantti venció al arquero campeón del mundo. Aún así, el carrilero tenía el hombro en offside, en base a un controvertido trazado de líneas, y el juez Nazareno Arasa dictaminó que el pleito continuaba 0-0.

MUY FINA Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera





River salió rápido del cimbronazo en un cotejo parejo y también celebró un tanto que no sumó: Miguel Borja, que ejecutó bien su disparo ante la salida de Rodrigo Rey, se encontraba inhabilitado. Independiente, aún así, seguía estando más cerca de ponerse en ventaja y el ex guardameta de Atlético Nacional se lució en dos oportunidades contra Luciano Cabral.

¡¡IMPRESIONANTE DOBLE ATAJADA DE ARMANI EN AVELLANEDA!!

El anfitrión empujó en el cierre, apuntalado por el aliento de su gente, pero le faltó profundidad para llegar a la meta rival con pelota dominada. Solo una genialidad de Montiel, que hizo volar a la figura Armani, les permitió a los dirigidos por Julio Vaccari generar algo de peligro antes del pitazo final. El Rojo, pese a no sumar de a tres, dio un paso adelante con respecto a sus últimos partidos; y el Millonario mostró una clara desmejora que se vio evidenciada en la cara de preocupación del DT.