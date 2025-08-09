Insólito: Independiente le hizo dos goles a River en el clásico, pero no valió ninguno

El Rojo fue mucho más que el Millonario en su estadio e hizo figura a Franco Armani, pero sus tantos fueron anulados por posición adelantada: el último de ellos, con polémica por la fina posición de Federico Vera.

River , que atravesaba un buen presente tras golear a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina, volvió a mostrar un flojo nivel y le alcanzó para empatar sin goles en el clásico contra Independiente en el Libertadores de América. De hecho, el elenco de Avellaneda fue superior y convirtió hasta en dos ocasiones, pero ambas conquistas fueron anuladas por posición adelantada: la segunda de ellas, que culminaba en tanto de Walter Mazzantti, generó dudas por lo fino de la acción.

Si bien el clásico comenzó friccionado y disputado en la mitad de la cancha, River intentó tomar la iniciativa y Matías Galarza Fonda probó suerte con un remate que se fue desviado. Con el correr de los minutos, Independiente recuperó el balón y logró cortar los circuitos de juego de la visita, que perdió muchas pelotas a las espaldas de Enzo Pérez. Marcelo Gallardo, en simultáneo, se quejó con la terna arbitral por no darle fluidez al juego.

Ninguno de los elencos logró prevalecer y los creativos tuvieron poco espacio para brillar. Por ello, hubo abundancia de amonestaciones y pocas chances de riesgo: en la media hora inicial, el Rojo estuvo cerca de abrir el marcador con Matías Abaldo , refuerzo recién llegado, cuyo remate quedó en los guantes de Franco Armani .

ARMANI El arquero de River se encontró bien ubicado ante el remate de Abaldo





El local mejoró su producción ofensiva y un delicado pase de Luciano Cabral dejó solo a Walter Mazzantti. El ex delantero de Huracán quiso sacarse de encima a Franco Armani con un amague, pero el golero le adivinó la intención y se quedó con el balón. Mientras tanto, los de Núñez recibieron una mala noticia pensando en el duelo de ida de Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay: Germán Pezzella debió salir reemplazado con signos de dolor en la rodilla izquierda y entre lágrimas.

ESPECTACULAR CORTE DE ARMANI EN EL MANO A MANO ANTE MAZZANTTI





PEZZELLA consolado por sus compañeros en el banco de River





El Muñeco notó que a La Banda le faltaba frescura y dispuso el ingreso de Juan Fernando Quintero, al que le costó hacer pie y encontrar espacios. Para colmo, los corazones de los hinchas millonarios se paralizaron cuando Santiago Montiel convirtió un golazo de antología: Abaldo la bajó de cabeza y el ex Argentinos Juniors clavó una volea fantástica que se coló en el ángulo superior derecho. Sin embargo, la acción quedó anulada por una fina posición adelantada del delantero uruguayo, previa revisión del VAR.

EL GOLAZO QUE CONVERTÍA SANTIAGO MONTIEL ANTE RIVER La jugada fue anulada por offside previo de Abaldo





Al rato, con una visita acorralada, al Diablo le volvieron a ahogar el grito: Federico Vera apareció solo por su carril, sacó un buscapié al centro del área y Mazzantti venció al arquero campeón del mundo. Aún así, el carrilero tenía el hombro en offside, en base a un controvertido trazado de líneas, y el juez Nazareno Arasa dictaminó que el pleito continuaba 0-0.

MUY FINA Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera





River salió rápido del cimbronazo en un cotejo parejo y también celebró un tanto que no sumó: Miguel Borja, que ejecutó bien su disparo ante la salida de Rodrigo Rey, se encontraba inhabilitado. Independiente, aún así, seguía estando más cerca de ponerse en ventaja y el ex guardameta de Atlético Nacional se lució en dos oportunidades contra Luciano Cabral.

¡¡IMPRESIONANTE DOBLE ATAJADA DE ARMANI EN AVELLANEDA!!

El anfitrión empujó en el cierre, apuntalado por el aliento de su gente, pero le faltó profundidad para llegar a la meta rival con pelota dominada. Solo una genialidad de Montiel, que hizo volar a la figura Armani, les permitió a los dirigidos por Julio Vaccari generar algo de peligro antes del pitazo final. El Rojo, pese a no sumar de a tres, dio un paso adelante con respecto a sus últimos partidos; y el Millonario mostró una clara desmejora que se vio evidenciada en la cara de preocupación del DT.

Zapatazo de Montiel y ARMANI VOLÓ para salvar a River





La previa del Independiente-River

Formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Matías Abaldo y Walter Mazzantti. DT: Julio Vaccari.

Formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Matías Galarza Fonda, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

¡Los 11 del Millonario para esta tarde! #VamosRiver

Goles: No hubo.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Transmisión: TNT Sports.