Impactante revelación: el entrenador de Pumas de México afirmó que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte

El ex jugador de Independiente recibió amenazas en la previa al duelo contra Inter Miami por la Leagues Cup y a días de haber hecho declaraciones contra la comisión directiva del rojo.

El lateral izquierdo Álvaro Angulo vive horas de preocupación y hasta un grado de susto luego de haber recibido una amenaza de muerte en la previa al duelo de Pumas contra Inter Miami por la Leagues Cup y a días de haber h echo declaraciones contra la comisión directiva del Independiente .

"Hoy en la mañana, un jugador mío, que jugaba en tu país (Argentina) y jugaba en Independiente, Álvaro, y esto lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal, recibió amenazas de muerte hoy en la mañana a su correo y a su teléfono ", reveló el entrenador del elenco azteca Efraín Juárez.

En diálogo con la prensa tras ser consultado por un periodista argentino el DT reveló el esfuerzo del defensor para jugar el encuentro de copa: " Hoy el chico hace su esfuerzo como un gran profesional, pero esas cosas hay que decirlas , hay que hablarlas porque tampoco es fácil digerir. Imagínate, que te despiertas con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido . Cero tolerancia para esas circunstancias, estamos haciendo una investigación ".

Más allá de haber conocido esta situación previo al partido el jugador ecuatoriano completó 88 minutos del encuentro y fue reemplazado por el defensor Emiliano Villaseñor. Más allá de la palabra del entrenador, el club no emitió comunicado sobre la situación.

El conflicto con Independiente y sus frases a la Comisión Directiva

Los últimos años de Independiente como institución han traído consigo más de un dolor de cabeza para los jugadores que vistieron, o incluso aquellos que aún continúan, por los malos manejos que en algunos casos influyeron directamente en el aspecto salarial generando grandes demoras que profundizaron enojo en algunos futbolista.

Agobiado por la situación algunos jugadores decidieron seguir su carrera futbolística en clubes donde haya un mayor orden. El lateral derecho Álvaro Angulo, quien fue una pieza clave para el entrenador Julio Vaccari, es uno de los casos que al ver una nueva oportunidad con regularidad pegó el portazo y se sumó a Pumas de México. En diálogo con ESPN, el jugador destrozó a la dirigencia del rojo por su salida del club.

"Me dijeron 'ahora no tenemos plata, estamos pagando algunas demandas. Y yo les dije: 'es que nosotros pactamos algo'. Pasó marzo, ya estábamos en junio y no me habían pagado ni siquiera lo de marzo. Les dije que se pusieran al día y yo me quedaba sin ningún problema", contó sobre la situación y agregó: "Después de que vi que le daban mucha vuelta a la situación y todo eso, me senté con el presidente y le dije: 'yo creo que ustedes no van a llegar a pagarme lo que me deben, sentémonos a escuchar las propuestas que vienen desde afuera. Y para que el hincha también esté tranquilo, después de todo ese ida y vuelta que hubo en Independiente, yo sí les dije a los directivos: 'no quiero quedarme aquí, ustedes son poco serios, sé que no me van a pagar, aunque me quede'. Entonces lo mejor que puedo hacer para mi familia y mi tranquilidad es irme de Independiente".

"Ni siquiera sé si lo tomaron mal. Ojalá pueda equivocarme, pero si ellos se comportaron así al final creo que ellos querían eso: que yo me desprendiera de Independiente, pero siendo yo el responsable, como lo hicieron todo este tiempo", cerró en su diálogo.