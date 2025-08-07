Deportes La Mañana argentino A las piñas en un amistoso europeo: un argentino protagonizó una pelea y fue sancionado

De amistoso tuvo poco el duelo entre el Betis de España y el COMO de Italia que dirige Césc Fábregas. En el fútbol europeo también existen "tanganas", y ambos equipos lo dejaron en claro en el enfrentamiento preparatorio que se disputó en el estadio Municipal Ciudad de La Línea. El resultado fue anecdótico tras la pelea que tuvo como principal motivador a un joven talento del fútbol argentino.

Fue Máximo Perrone, ex Vélez con paso por el Manchester City y actualidad en el elenco italiano, quien encabezó la trifulca luego de una jugada que, de forma inesperada, terminó en piñas con su rival Pablo Fornals. El árbitro quedó casi sin reacción en las cercanías al centro del campo de juego intentando comprender lo que estaba ocurriendo entre los jugadores a lo que con el paso de los minutos se le sumaron los integrantes del plantel restantes para intentar defender a sus compañeros.

Cuando la situación se calmó luego de minutos de peleas, tanto Perrone como Hector Bellerín fueron expulsados del encuentro que continuaba con el resultado 2-0 a favor del COMO. En dicho partido tanto Giovani Lo Celso, Valentín Gómez y Ezequiel Chimy Ávila en el Betis como Nico Paz en el Como, sumaron minutos en el encuentro que terminó con victoria 3-2 para el COMO.