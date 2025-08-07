Se viene el Desafío de las Estrellas del TC en San Juan: horarios y cómo verlo

Este viernes se realizará el sorteo que reemplazar a la clásica clasificación. Será la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera.

Con el sorteo del orden de largada este viernes se dará inicio al Desafio de las Estrellas del Turismo Carretera en San Juan. Por la novena fecha, con la presencia de los tres pilotos regionales, el certamen de la máxima categoría volverá a la acción luego de lo ocurrido en Concepción del Uruguay el mes pasado.

Sin clasificación ni series, el sorteo se realizará el el estadio Aldo Cantoni con la modalidad que busca darle chances a todos de cara a la final del domingo, que se corre a 50 vueltas y con dos paradas obligatorias.

La grilla de pilotos se divide en tres tercios según la ubicación de los pilotos en el campeonato. Los últimos 16 largarán adelante y entre ellos está en neuquino Juan Cruz Benvenuti, que viene de cambiar de equipo hace poco con su Chevrolet Camaro y busca mejores resultados.

benvenuti entrevista.jpg

En el segundo lote, del 17 al 32, está Lautaro De La Iglesia, quien con su Dodge Challenger ha tenido una temporada irregular y y se ubica 31 en el año.

Finalmente, del 33 al 48 aparecen los mejores de este año, entre los cuales se ubica Manu Urcera con su Ford Mustang.

manu urcera auto tc 2025.jpg

El sorteo, que comenzará este viernes a las 20 y será transmitido por la TV Pública, determinará en qué puesto largará cada auto según cada rango.

Cómo llega el campeonato

En Concepción, el ganador fue Agustín Canapino (foto), que le dio la primera victoria a Chevrolet en el año. Con su tercer puesto, Julián Santero volvió a la punta del campeonato, donde manda con 216,5, superando a Mauricio Lambiris con 214. Ambos manejan los dos mejores Mustang del año.

Tercero va el Toyota de Marcelo Agrelo (208 puntos) y luego aparece Canapino con 197,5. Quinto va el Dodge Juan Martín Trucco (189) y sexto se ubica José Manuel Urcera con su Mustang (160,5).

canapino nota

Luego de las dos carreras de carácter especial (Toay con recarga de combustible y Alta Gracia la “Carrera de los Millones”), El “Desafío de las Estrellas” definirá al nuevo campeón del Torneo de Carreras Especiales, que tendrá el beneficio de clasificar a la Copa de Oro, más allá de de su posición en el campeonato general.

El sorteo se realizará el viernes a las 20:00 horas en el estadio Aldo Cantoni (San Luis Oeste 1300). El evento será transmitido en vivo por TV Pública y Motorplay. Para los fanáticos presentes en San Juan, la actividad comenzará a las 19:00 con un show musical previo al sorteo.

Horarios y TV

Sin clasificación ni series, la carrera irá el domingo por la TV Pública y Motorplay desde las 12:45.

Además del Turismo Carretera, también disputarán su fecha en El Villicum el TC Pista, Turismo Carretera 2000, Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana.