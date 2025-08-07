Los candidatos de la Scaloneta para el Balón de Oro

La prestigiosa revista deportiva, L'Equipé, reveló a sus candidatos para los galardones individuales del planeta fútbol.

El delantero Lautaro Martínez y el mediocampista Alexis Mac Allister son los dos argentinos que están entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 y participarán de la gala que premiará a los mejores jugadores de la temporada 2024/2025. Recordemos que el galardón es entregado por la revista France Football y la ceremonia será el lunes 22 de septiembre en París.

Los dos campeones del mundo tendrán una complicada pelea por el premio ante jugadores de PSG, Barcelona, Real Madrid, Chelsea entre otros. Lautaro, el máximo goleador de Inter en la temporada, fue finalista de la UEFA Champions League 2024/2025 en la que perdieron frente a PSG. Además quedaron en la segunda posición de la Serie A y fueron eliminados en semis de la Copa Italia.

Por otro lado, Mac Allister se consagró campeón de la Premier League por primera vez con Liverpool. En la Champions quedó eliminado en octavos de final frente al eventual campeón, el PSG, y en la FA Cup se despidieron sorpresivamente en la tercera ronda.

Tanto el delantero como el mediocampista fueron campeones de la Copa América 2024 y fueron claves en las Eliminatorias para clasificar a la Selección Argentina a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Los jugadores argentinos que participarán de la gala del Balón de Oro

Es la cuarta vez que Lautaro Martínez está entre los candidatos a ganar el Balón de Oro. Mientras que para Alexis Mac Allister será la primera vez que esté entre los nominados.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez quedó entre los nominados al premio Yashin como mejor arquero de la temporada 2024/25. En 2024 fue el ganador del trofeo, por lo que el arquero argentino del Aston Villa busca repetir la hazaña.

La ceremonia del Balón de Oro 2025 será en París el lunes 22 de septiembre. La revista entregará 13 premios entre los que estarán los sucesores de los españoles Rodri, como Balón de Oro masculino, y de Aitana Bonmati en el femenino. Se podrá ver en vivo por Disney+ Plan Premium.

Entre los rivales de Martínez y Mac Allister se destacan Jude Bellingham, Ousmane Dembelé, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Scott McTominay, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Vinicius Jr, entre otros.

Mientras que en la terna del Dibu se destacan: Alisson Becker, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma (nominado a Balón de Oro), Jan Oblak, David Raya, Yann Sommer, entre otros.