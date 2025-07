Turismo Carretera: Canapino y Chevrolet lograron su primera victoria de la temporada

La alegría de Agustín Canapino

"Me acorde mucho de mi viejo en la última vuelta así que va para él esta victoria. No podía ganar en el TC, No se me daba la victoria, hoy se dio con el Camaro. Estoy muy feliz y solo quiero agradecer al equipo, a los sponsors, a los hinchas de Chevrolet y mi familia. Estamos más vivos que nunca. En este momento, solo decirles gracias", comenzó diciendo el Titán a la transmisión oficial.

Canapino le ganó el mano a mano a Germán Todino, que con su Ford Mustang tuvo la chance en el comienzo de la carrera, pero no pudo superar al tetracampeón de la categoría.

"Seguramente se vio muy lineal de afuera, pero arriba del auto con mucha intensidad. Germán lo intentó en la curva uno y me sorprendió. Es uno de los jóvenes talentos de la categoría, no descubro nada. Lo pude aguantar. Después me traía muy cortito hasta que pude hacer una pequeña diferencia. Rogaba que no entre un pace car así que tuve esa dosis de suerte que había que tener. Es muy difícil ganar con un Camaro, requiere tener todo al cien por cien", agregó Canapino.

canapino nota

"Un carrerón, felicitar a todo el equipo. Lo traje a fondo pero en la largada no lo pude sostener. Feliz con el equipo nuevo. A seguir peleando con la idea de pelear el campeonato", dijo Todino, que quedó a un poco más de un segundo del ganador y está octavo en el campeonato con 154,5.

Con su tercer puesto, Julián Santero volvió a la punta del campeonato. Quedó a 5 segundos y medio del ganador y suma 216,5, superando a Mauricio Lambiris con 214. Ambos manejan los dos mejores Mustang del año. El uruguayo quedó lejos de la pelea con su puesto 15, a 42 segundos del ganador de la carrera.

"El resultado es positivo. Nos falta ganar, pero creo que en algún momento se nos tiene que dar", declaró Santero, último campeón de la máxima.

De La Iglesia, el mejor de los regionales

Lautaro tuvo un buen fin de semana y pudo mantenerse entre los primeros 15 desde la clasificación y hasta el cierre de la final. Con su Dodge Challenger, el piloto neuquino finalizó a 41 segundos de Canapino en el puesto 14 al cruzar la meta en concepción. Eso le permitió trepar al lugar 31 en el campeonato y recuperar confianza de cara a las últimas siete carreras del año.

José Manuel Urcera tuvo un fin de semana para el olvido donde la única buena noticia es que pudo finalizar el trazado. El Mustang de Manu resultó en el puesto 24 a 48 segundos del ganador de la carrera, pero igual se ubica en un buen sexto lugar en el campeonato con 160,5 puntos.

Juan Cruz Benvenuti regresó a la actividad tras una fecha de ausencia y el cambio de equipo, pero otra vez tuvo que abandonar con su Camaro. Todavía le quedaban 14 vueltas a la final, que tiene 25 giros.