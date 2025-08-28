Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 29 de agosto

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 29 de agosto. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 29 de agosto de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Abra su corazón al amor, le irá bien. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Se encuentra alegre y en buena forma.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. No está empleando demasiado bien su dinero. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve.