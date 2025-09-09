El perfume árabe que está arrasando en Mercado Libre por sus notas dulces y elegantes
Diseñada para mujeres, se convirtió en una alternativa elegante, versátil y económica a fragancias de lujo.
El perfume es un accesorio más de la vida diaria. Sus distintas fragancias e intensidades permiten utilizarlo en cualquier momento, ya sea un evento de gala, una cita romántica o simplemente ir al trabajo. Su valor, en muchos casos, es elevado. Por ello, en Argentina, crece la tendencia de usar perfumes árabes, que son más económicos pero igual de ricos.
Dentro de esta alternativa, hay uno que se destaca: el Club de Nuit White Imperiale, una creación de la marca Armaf lanzada en 2022 y que en los últimos meses se volvió furor, a tal punto de arrasar en Mercado Libre.
Cómo es el perfume árabe furor de Mercado Libre
Diseñado para mujeres, el Club de Nuit White Imperiale está inspirado en Delina Exclusif de Parfums de Marly, la reconocida fragancia de lujo cuyo valor supera los $700.000. El perfume comienza con un acorde afrutado y especiado que aporta frescura, seguido por un corazón floral cremoso y envolvente. Finalmente, un fondo cálido y amaderado lo convierte en una opción versátil y refinada.
La combinación de notas dulces y amaderadas la hace ideal tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. Se caracteriza por ser atrevido, fresco y elegante, con notas de lichi, bergamota y nuez moscada en la salida, rosa turca, vainilla y almizcle en el corazón, y vainilla, cachemira, incienso y cedro en la base.
Esta fragancia femenina envuelve la piel con notas sofisticadas, intensas y duraderas, ofreciendo una experiencia única de elegancia y lujo. Ideal para mujeres que desean destacar con un aroma que combina lo clásico con un toque moderno. Así son sus características:
- Notas de fondo: Cedro, incienso y vainilla
- Notas de corazón: Rosa turca, peonia y almizcle
- Notas de salida: Bergamota, rosa y nuez moscada
Cuánto cuesta el perfume Club de Nuit White Imperiale
La exquisita edición limitada de Armaf se ofrece en Mercado Libre como una fragancia femenina que destaca por su elegancia y sofisticación, perfecta para la mujer con estilo y presencia. También se asegura que es ideal tanto para el día como para la noche, así como puede ser usada en ocasiones especiales o para aquellos momentos en los que se quiere causar una impresión duradera.
Su precio en la plataforma de compras más usada del país ronda los $70.000 para su presentación de 105 ml., aunque hay publicaciones y tiendas que lo ofrecen por encima de los $80.000, $90.000 y hasta $100.000.
Los usuarios que lo adquirieron no dejan de elogiarlo. “Es una bomba”, “tiene un aroma extraordinario y es muy femenino y delicado. Destaca por su calidad inmejorable y su duración prolongada”, “de aroma fuerte a rosas desde la primera aplicación. Me duró bastante en la piel”, son algunas de las reseñas.
Cómo se explica el furor por los perfumes árabes y cuáles son los más recomendados
El boom de las fragancias árabes en Argentina se entiende principalmente por su relación costo-calidad. Son una alternativa a perfumes de lujo importados y a la vez tienen un estilo elegante y un diseño duradero. Marcas como Armaf o Lattafa ofrecen propuestas inspiradas en elementos de la perfumería oriental clásica, pero con un enfoque más moderno.
Estos son otros cinco perfumes árabes más destacados para mujer:
- Sakeena, de Lattafa: perfume dulce y cremoso que viene ganando popularidad. Su presentación de 100 ml. ronda entre los $50.000 y $60.000.
- Teriaq, de Lattafa: fragancia dulce y sofisticada. Se lo puede conseguir a partir de $50.000 en su presentación de 100 ml.
- Her Confession, de Lattafa: aroma elegante y seductor, con notas de vainilla. Por 100 ml, su precio es cercano a los $55.000.
- La Rosa, de Armaf: fragancia floral y femenina que ofrece una experiencia olfativa única. Su valor parte de los $60.000 por 100 ml.
- Yara, de Lattafa: dulce y frutal con notas de orquídea y vainilla, perfecto para el día o la noche y todas las estaciones. Se lo consigue a partir de los $50.000 para los 100 ml.
