El perfume árabe favorito de Georgina Rodríguez con las flores como protagonistas: cuál es la fragancia

Este es el perfume árabe favorito de Georgina Rodríguez: las flores son las protagonistas de su aroma

En los últimos años, la modelo e influencer Georgina Rodríguez se ha metido de lleno en el mundo empresarial con diferentes alianzas estratégicas con las principales marcas del mundo. Ahora, se ha popularizado su perfume árabe favorito , disponible en una tienda árabe y caracterizado por su aroma a flores.

La empresaria, también conocida popularmente por ser la esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, se ha asociado con una marca árabe, que en la actualidad se ha impuesto entre las tendencias de moda y belleza con sus perfumes con aromas y fragancias fuertes y duraderas.

En ese sentido, la modelo hispano-argentina lanzó su propio perfume y se convirtió en la imagen de Laverne , una reconocida marca de perfumes de Oriente Medio. Además, salió a la venta su colección Sense ,"una esencia que refleja su estilo y personalidad".

Se trata de una fragancia de flores que transmite feminidad. Para ello, Georgina Rodríguez se juntó con la perfumista Dalia Eizm y probaron más de 740 muestras hasta elegir el aroma de esta flor.

Sin embargo, no se trata de una simple colaboración entre una influencer y una marca de belleza. Los perfumes árabes se han impuesto en el mercado en los últimos años por las propiedades y las características principales con las que están hechos.

Cosmo-Featured-Image-9-convertido-a-1200x700 Este es el perfume árabe favorito de Georgina Rodríguez

Siguiendo esa línea, son perfumes con una alta intensidad y profundidad, con una duración estimada de 8 horas, que permite que su fragancia perdure a lo largo del día. En este caso, el perfume Sense está creado con flores como sus principales protagonistas: está compuesto por jazmín, lirio, cachemir y flor de azahar, que se traduce en un aroma fino y elegante.

¿Cuáles son las notas y el estilo de este perfume?

Apertura : Grosella negra, mandarina

: Grosella negra, mandarina Corazón : Jazmín, iris, cachemira, flor de naranja

: Jazmín, iris, cachemira, flor de naranja Base: Almizcle

¿Cuánto cuesta el perfume que tiene a las flores como protagonistas de su aroma?

Uno de los mayores beneficios del perfume de Georgina Rodríguez son los accesorios con los que viene compuesto su colección: con la compra del perfume Sense a un valor oficial de en la web de Laverne por 26.67 dólares (cerca de 35.000 pesos argentinos, según el tipo de cambio) también llega un pack de lujo que incluye una polvera y un elegante bolso rosa con un pañuelo en el asa.

Para su compra, las personas pueden acceder directamente a la web de Laverne y comprarlo en dólares (hay que tener en cuenta que el costo del envío puede variar considerablemente según el destino). Actualmente, la empresa hace envíos a: Argentina, Francia, Alemania, Países del CCG, Irak, Jordania, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos

"Un viaje sensorial con el Perfume Árabe de Nicho Sense Laverne, presentado en un elegante frasco de 75 ml. Este perfume de la reconocida marca Laverne ha sido meticulosamente diseñado para realzar la esencia de la mujer moderna, combinando notas florales y amaderadas que evocan sofisticación y frescura. La familia olfativa floral se despliega con notas de iris, violeta y un toque cítrico, fundiéndose en un corazón que celebra la feminidad y la elegancia", detalla la descripción del producto oficial.

Georgina-Rodríguez-pareja-de-CR7-en-Buenos-Aires.jpg ¿Cuánto cuesta el perfume que tiene a las flores como protagonistas de su aroma?

"Su fragancia rica y envolvente resulta perfecta para quienes buscan una distintiva expresión de su personalidad, creando una estela memorable en cada paso. Con un matiz atalcado y terroso, Sense Laverne se transforma en una celebración de la naturaleza y la sofisticación", añade.

El perfil empresarial de Georgina Rodríguez

Si bien su imagen se volvió muy popular desde el comienzo de su relación amorosa con Cristiano Ronaldo en 2016, con el paso de los años la modelo e influencer empezó a explorar su perfil empresarial con diferentes lanzamientos y colaboraciones.

Una de las primeras fue su papel protagónico en la empresa "Insparya Hair Medical Clinic", una cadena de clínicas de injerto capilar que fundó junto a su pareja.

Luego, debutó como diseñadora fabricando conjuntos para la etiqueta OM by G, cuyas prendas fueron agotadas en horas y relanzadas hace algunos meses. También fue parte de diferentes campañas de publicidades, sumado al estreno de su reality "Soy Georgina", un proyecto de tres temporadas emitido por Netflix que muestra su vida personal, su lado empresarial y un poco de cercanía a la intimidad de su familia.