Furor por los perfumes árabes, una alternativa buena y barata: cuánto salen

Desde que se comenzaron a importar, a mediados del 2024, los perfumes árabes son un 'boom' que no para de crecer. Primero fueron virales en redes sociales, después agotaron stock en góndolas. Estas fragancias importadas desde Oriente Medio y el norte de África, son una alternativa mucho más económic a a los perfumes de diseñador europeos.

image.png

¿Cuánto sale un perfume árabe?

Para aportar perspectiva, un perfume femenino francés de lujo de 80 mililitros (ml) cuesta $270.000. Una fragancia árabe similar se vende a $119.000 en su versión de 100 ml.

La brecha se acentúa en el caso de un perfume francés de autor, ícono desde la década de los '60, de 125 ml, cuyo precio es de $300.000. La fragancia árabe equivalente cuesta $96.000.

Para los hombres, un perfume francés típico de 50 ml tiene un costo de $150.000. Su versión árabe, con el doble de cantidad (100 ml), se vende a $50.000.

image.png

La diferencia de precios con los perfumes importados es considerable. A su vez, los perfumes árabes se venden a valores similares a los del mercado semiselectivo. Por ejemplo, una fragancia nacional de 100 ml cuesta alrededor de $ 50.000, mientras que un importado que compite en este segmento ronda los $65.000 en su versión grande.

En tanto, llega a la Argentina una línea de fragancias muy popular que imita a las internacionales de lujo, pero no iguala la calidad de un perfume árabe. Estas compiten en el mismo mercado y tienen un precio que oscila entre $85.000 y $116.000 por un envase de 100 ml.

¿Los perfumes árabes desplazaron a las otras marcas?

"Tiene muy buena productividad por tienda", señaló a El Cronista Belén Seara, sponsor de Get The Look. "El éxito de estos perfumes radica en que son todos dupe de fragancias de nicho o súper comerciales. Ofrecen buena calidad a un precio accesible", describieron al mismo medio en una de las perfumerías líderes del mercado local.

Su éxito es a expensas de otros productos. "El segmento que más pierde terreno es el mercado semiselectivo, donde el costo juega un papel clave en la decisión de compra. Este grupo está formado, principalmente, por perfumes nacionales, que cuentan con una base de consumidores fieles. Sin embargo, ahora enfrentan una fuerte competencia de las fragancias árabes, que ofrecen calidad similar a las internacionales. Los consumidores optan por estas alternativas más asequibles, que brindan una experiencia similar a la de perfumes de lujo", añadieron en esa cadena.