¿Lavás bien tus medias? Una científica reveló el error más frecuente

Una experta en productos de limpieza explicó por qué muchas personas lavan mal las medias sin saberlo. Cómo corregirlo para mejorar su higiene y durabilidad.

Tal vez lavar las medias puede parecer una tarea fácil , pero según una científica especializada en productos de limpieza , la mayoría de las personas comete un error común que afecta tanto la higiene como la vida útil de estas prendas.

El error más recurrente al lavar las medias es que la mayoría de las personas las dan vuelta del lado derecho antes de introducirlos en el lavarropas. Sin embargo, expertos en lavandería revelan que la técnica correcta es precisamente la opuesta, lo que puede marcar una diferencia significativa tanto en la higiene como en la durabilidad de estas prendas básicas del guardarropa.

Sara Shorter , científica de Investigación y Desarrollo de Productos en Unilever, explicó en Daily Mail que “para lograr una limpieza óptima, hay que voltear los calcetines del revés antes de lavarlos”. La experta, quien colabora con marcas reconocidas fundamentó esta recomendación en dos razones científicas principales .

Los beneficios del método del revés

Desde una perspectiva de higiene, lavar estas prendas volteadas permite una eliminación más efectiva de células muertas de la piel y bacterias que se acumulan en el interior de la prenda durante el uso diario. Este proceso de limpieza más profundo resulta especialmente importante considerando que los pies sudan constantemente y crean un ambiente propicio para el crecimiento microbiano.

El segundo beneficio se relaciona con la preservación a largo plazo de la calidad de las medias. Al lavarlos del revés, se reduce la fricción en la parte externa de la prenda, lo que ayuda a mantener los patrones, colores y la apariencia general por más tiempo, según detalló Shorter al medio británico.

Tratamiento especial para manchas visibles

Para medias que presentan marcas oscuras y suciedad visible en la suela y el talón, la experta recomendó un paso adicional antes del lavado. “Si los calcetines están manchados, aplicá líquido de lavandería directamente sobre la mancha antes de voltearlos del revés y lavarlos”, sugirió la científica.

El uso de un detergente de buena calidad en la lavadora también resulta esencial para obtener los mejores resultados de limpieza, añadió la especialista en formulación de productos de limpieza.

Temperatura del agua y conservación de las fibras

Para quienes buscan preservar la vida útil de sus medias, Shorter aconsejó evitar el agua caliente y optar por un detergente en polvo para agua fría, ya que esto “preserva mejor la tela y la elasticidad de los calcetines”. Esta recomendación cobra particular relevancia en prendas que contienen fibras sintéticas sensibles a las altas temperaturas.

La forma de secado también influye en la longevidad de las medias. La experta recomendó colgarlos para secar en lugar de usar secadora, manteniendo la prenda del revés durante este proceso. Con respecto a esto, explicó: “El secado al aire libre ayuda a mantener la forma y elasticidad”.

No obstante, es importante limitar la exposición directa a la luz solar, ya que los rayos UV pueden degradar el elastano presente en este tipo de prendas, comprometiendo su ajuste y comodidad.