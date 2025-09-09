Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 10 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 10 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este miércoles 10 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Momento para afianzar su relación de pareja. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Está muy bien considerado en su empresa. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Magnífico momento para el amor. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Estado físico y mental bueno.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Evite obsesionarse con su físico.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Se le pueden dar muy bien los amores ligeros o lúdicos. Tendrá que ayudar a algún pariente o amigo con su dinero. Jornada muy tranquila en el ámbito laboral. Procure llevar una vida más sana.