Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 8 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 8 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 8 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos.

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Las fuerzas internas con vigor y entusiasmo. Día con distintos matices en el que demostrarán su equilibrio y capacidad resolutiva. Limpieza.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se notará en ustedes ciertos cambios positivos. No se agarren de recuerdos que sólo aportan pena o nervios, miren adelante con esperanza siempre.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Si sienten que los invade una sensación de angustia, vean por qué y luego busquen distraerse y provocarse un día lleno de energía positiva.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Mucha distinción y reconocimiento en este día de encuentros sociales en los que lucirán sus encantos. Personas nuevas y sueños que se cumplen.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Día con consideraciones internas respecto a necesidades que sienten tener y desear. los tiempos cambian y hay que mirar hacia adelante. Sorpresa.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Se despiertan con mucha energía que deberán aprovechar para poner su óptica en horizontes más positivos y calmos a la vez. Preservación.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Librianos hagan un paquete mental y pongan dentro todo lo que no desean que les ocurra más. Ser feliz es una decisión vital.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Quizás sientan la necesidad de comprometerse más en el plano afectivo. Las etapas de la vida se ofrecen, falta decidirlas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día para la paciencia y para ordenar los pensamientos. Domingo que debiera ser plácido como para tomarse los tiempos propios.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Eviten discusiones sin sentido y hagan de este domingo un día pleno como para poder descubrir virtudes propias que deben lucir.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Sentirán que es un día para cumplir con cosas que tienen que ver con el plano familiar. Hagan lo que sientan, las obligaciones con otra interpretación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tomen las riendas de sus vidas y decisiones. Día con algo de dudas o sensibilidad extrema. No pongan en juego sus principios ni deseos.